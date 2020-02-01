بدون أدوية .. 3 علاجات منزلية لعلاج جفاف العين

يعاني الكثير من الأشخاص من جفاف العين، وذلك يكون نتيجة لعدم إفراز الغدد المسيلة للدموع ما يكفي من الدموع لتليين العينين، وذلك يسبب تهيج واحمرار وجفاف العين.
وقدم موقع بولد سكاي علاجات منزلية فعالة لعلاج جفاف العين، تعرف عليها خلال السطور التالية:
- الماء الدافئ
تحتاج العين إلى الدموع والماء والاغشية المخاطية والزيوت اللازمة للحفاظ على العين رطبة وصحية، فيساعد الماء الدافئ على الحفاظ على العين من الجفاف، وذلك عن طريق:
- خذ قطعة قماش نظيفة واغمسها في الماء الدافئ.
- نفركم الماء الزائد وضعيه في العين لمدة 10 دقائق.
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- شرب المياه
شرب الكثير من الماء مفيد للعين سيساعد ذلك على تشحيم عينيك وإبقائها رطبة ، ونتيجة لذلك ، سيساعد في إنتاج المزيد من الدموع، وذلك عن طريق شرب من 8 لـ 10 أكواب من المياه يوميا، فهذه الطريقة تقضي على جفاف العين نهائيًا.
- زبادي
تناول كوب من الزبادي يوميا يساعد في التخلص من جفاف العين بطريقة سريعة.