بدون أدوية .. 3 علاجات منزلية لعلاج جفاف العين

يعاني الكثير من الأشخاص من جفاف العين، وذلك يكون نتيجة لعدم إفراز الغدد المسيلة للدموع ما يكفي من الدموع لتليين العينين، وذلك يسبب تهيج واحمرار و جفاف العين





وقدم موقع بولد سكاي علاجات منزلية فعالة لعلاج جفاف العين ، تعرف عليها خلال السطور التالية:









- الماء الدافئ





تحتاج العين إلى الدموع والماء والاغشية المخاطية والزيوت اللازمة للحفاظ على العين رطبة وصحية، فيساعد الماء الدافئ على الحفاظ على العين من الجفاف، وذلك عن طريق:





- خذ قطعة قماش نظيفة واغمسها في الماء الدافئ.

- نفركم الماء الزائد وضعيه في العين لمدة 10 دقائق.





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- شرب المياه





شرب الكثير من الماء مفيد للعين سيساعد ذلك على تشحيم عينيك وإبقائها رطبة ، ونتيجة لذلك ، سيساعد في إنتاج المزيد من الدموع، وذلك عن طريق شرب من 8 لـ 10 أكواب من المياه يوميا، فهذه الطريقة تقضي على جفاف العين نهائيًا.





- زبادي





تناول كوب من الزبادي يوميا يساعد في التخلص من جفاف العين بطريقة سريعة.







