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مرأة

بعد تصدرها جوجل.. شاهد أفضل إطلالات ميس حمدان

السبت 01/فبراير/2020 - 06:51 م
صدى البلد
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ريهام قدري
اثارت الفنانة ميس حمدان  جدلا بعد نشرها فيديو لرقص علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديو" انستجرام " وكتبت لو جوهرة اعتزلت انا ممكن اسد مكانها مع فرق التضاريس.

وكانت ميس لم تكن المرة الاولي في نشر فيديو رقص لها ولكنها تميزت في صورها علي انتسجرام بإطلالاتها المختلفة، ولا تعتمد ميس علي استايل معين للظهور به ولكنها متغيرة دائما

ومن افضل اطلالات ميس حمدان ظهورها بالكاجوال كما انها مميزة في اطلالاتها بالسهرات وبالملابس الكلاسيك ، ونقدم لكم مجموعة من اطلالات ميس حمدان التي تميزت بها خلال الفترة الاخيرة ونالت اعجابا من الجمهور .


وكانت تميزت ميس حمدان  خلال حضورها ختام مهرجان الجونة السينمائي حيث ظهرت بفستان أسود طويل يشبه فساتين سندريلا، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، حيث اكتفت بترك خصلات شعر من الأمام.



اما عن مهرجان  القاهرة السينمائي ارتدت  ميس حمدان، فستانا أسود طويلا مكشوف الأكتاف، بشعر منسدل على كتفيها.


كما تألقت ميس في احدي جلسات تصويرها بإطلالة خريفية، مرتدية فستانا باللون الأسود طويل، يتسم بالأكمام الأوف شولدر، ويزينه بعض الألوان الخريفية، ونسقت معه قبعة صوف باللون الأسود.
بعد تصدرها جوجل.. شاهد أفضل إطلالات ميس حمدان
بعد تصدرها جوجل.. شاهد أفضل إطلالات ميس حمدان
بعد تصدرها جوجل.. شاهد أفضل إطلالات ميس حمدان
بعد تصدرها جوجل.. شاهد أفضل إطلالات ميس حمدان
بعد تصدرها جوجل.. شاهد أفضل إطلالات ميس حمدان
بعد تصدرها جوجل.. شاهد أفضل إطلالات ميس حمدان
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