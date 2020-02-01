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بالأسماء.. وثيقة تبرز خلية تهريب الذهب من السودان لتسليح الارهابيين| فيديو

السبت 01/فبراير/2020 - 09:38 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
كشفت الإعلامية أمانى الخياط، بالوثائق تورط المهربة فاتن إسماعيل لسبائك ذهب من السودان لداخل مصر لشراء اسلحة للجماعات الإرهابية.

وتابعت الخياط خلال تقديمها برنامج"الكبسولة" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،:"فاتن إسماعيل كانت تقوم بتهريب الاموال عن طريق إحدى شركات الصرافة التابعة لجماعة الإخوان".

وقالت امانى الخياط ،:"التنظيم الإرهابي يؤكد دونية المرأة الإخوانية، وذلك من خلال تصدير كوادر على هيئة زينب الغزالى وعزة الجرف الذين يبيعون أنفسهم من أجل أفكار الجماعة الإرهابية".

وتتناول أمانى الخياط عبر برنامجها الكبسولة على إكسترا نيوز كشف كل ما يدور خلف الكواليس من ترتيبات ويخترق الحواجز ويحقق فيما وراء الأقوال والأفعال لكى نصل لما هو خلف القضايا، ونتعرف معه على واقع آخر لكشفها أمام الرأى العام بشفافية مطلقة ليكون هو الحكم.

"الكبسولة" يعرض على شاشة إكسترا نيوز يومي السبت والأحد من كل أسبوع في تمام الثامنة مساءً.

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