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برلمان

أخبار البرلمان | بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. شهادات ادخار 10 سنوات.. ووزير الاتصالات يكشف كيفية التعامل مع هاكرز وزارة الصحة

السبت 01/فبراير/2020 - 11:05 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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حسن رضوان
فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الأحد 1 فبراير:

بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. شهادات ادخار بفائدة ١٢ ٪

قال سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن البنك المركزي وافق على المقترح الذي قام بتقديمه في الاونة الاخير بشأن عمل شهادة ادخارية لأصحاب المعاشات فوق سن الـ60 عامًا، لمدة 10 سنوات، بحد أقصى 250 ألف جنيه.

طلعت: تم التعامل مع اختراق موقع وزارة الصحة سريعا ولم يستمر الأمر سوى سويعات

أكد وزير الاتصالات، عمرو طلعت أن الوزارة عازمة على مواصلة التطوير، وتحسين مستوى الخدمة، خلال الفترة المقبلة، ويتم العمل على ذلك، وفيما يخص باختراق موقع وزارة الصحة، قال: تم التعامل مع الأمر ولم يستمر سوى سويعات قليلة وتم وقف الهجمة، ويتم التواصل مع وزارة الصحة من أجل الوقوف على بعض الثغرات والجوانب الفنية والتقنية لمنع تكرار هذا الأمر مرة أخرى.

 

وزير الاتصالات يعلن عن إقامة أول جامعة لتكنولوجيا المعلومات على مستوى أفريقيا

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الدولة تعمل على تأسيس مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تقام على مساحة ٢٢٠ فدان، تنتهي المرحلة الأولى منها العام الحالي، وتشتمل على  مجال البحوث والتطبيقات في مجال الذكاء الاصطناعي، وبحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإنشاء مركز للتدريب، والتكنولوجيات المساعدة، لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة عبر عدد من التطبيقات التكنولوجية المختلفة، وأكاديمية لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتشمل كذلك إنشاء  أول جامعة من نوعها في الوطن العربي وأفريقيا لتكنولوجيا المعلومات، والتي تعد  أول جامعة معلوماتية في الوطن العربي.

وزير الاتصالات: بناء مصر الرقمية ليست مسؤولية الوزارة وحدها

عرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، خطة عمل الوزارة، ومستقبل الرقمنة فى مصر، ودور الوزارة فى بناء مصر الرقمية، من خلال عرض فيلم تسجيلى حول الجهود المبذولة فى هذا الإطار.

 

العامري فاروق: ملف تكنولوجيا المعلومات يمثل الأمن القومى للدول

قال العامرى فاروق، أمين شئون الهيئات إلاستشارية بحزب مستقبل وطن، إن ملف تكنولوجيا المعلومات من ضمن الملفات التى يحرص الحزب لمناقشتها والوقوف عليها، لأنه يمثل الأمن القومى للدول والعلم الحديث.

بدوي: البرلمان سيصوت بالموافقة على حماية البيانات الشخصية

كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، عن أن البرلمان يصوت بالموافقة على حماية البيانات الشخصية خلال الأسابيع القادمة.

 

ننشر النتيجة الكاملة لانتخابات المكتب التنفيذي لـ حزب الوفد

أعلن النائب سليمان وهدان، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات المكتب التنفيذي لـ حزب الوفد، النتيجة النهائية لانتخابات المكتب التنفيذي

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