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رياضة

سيد معوض يستعرض لياقته البدنية في الجيم.. شاهد

الأحد 02/فبراير/2020 - 06:00 ص
سيد معوض
سيد معوض
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محمد بدران
نشر سيد معوض مساعد المدير الفنى لمنتخب مصر صورة جديدة له عبر حسابه على إنستجرام، من داخل الجيم. 

وظهر سيد معوض في الصورة بالملابس الرياضية داخل الجيم وهو يؤدي التمارين الرياضية الشاقة، نالت إعجاب متابعيه.

يذكر أن سيد معوض لعب فى النادى الأهلى ومنتخب مصر فى مركز الظهير الأيسر حيث انتقل إلى صفوف النادى الأهلى عائدا من تركيا بعد رحلة احتراف مع نادي طرابزون سبور.

وأعلن سيد معوض الاعتزال رسميا يوم 24 يونيو من سنة 2014، وحصد مع النادى الأهلى العديد من البطولات، وشارك معه فى كأس العالم للأندية عام 2008 و2012 و2013.

ويتولى حاليا سيد معوض منصب مساعد مدرب منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري فى جهاز يضم أحمد أيوب ومحمد بركات وطارق مصطفى وأيمن طاهر.

سيد معوض يستعرض لياقته البدنية في الجيم.. شاهد
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