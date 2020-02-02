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مرأة

بعد انتشارها ووفاة العشرات.. كل ما تريد معرفته عن حمى لاسا

الأحد 02/فبراير/2020 - 09:32 ص
حمى لاسا
حمى لاسا
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نهى هجرس
يعرف مرض حمى لاسا بنزيف حاد تتراوح مدته من 20:12 يوما، ويظهر المرض عن طريق ملامسة الطعام أو الأدوات المنزلية الملوثة ببول القوارض أو البراز.

كما يمكن أن تنتقل العدوى من شخص إلى آخر، خاصة في المستشفيات التي تفتقر إلى تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها، وينتشر المرض بكثرة فى غرب أفريقيا.

ووفقًا لموقع " منظمة الصحة العالمية" إليكم أبرز أعراض حمى لاسا.

- يبدأ الحمى بالضعف والشعور بالضيق لأيام، وقد يتبع الصداع والتهاب الحلق وآلام في العضلات وآلام في الصدر والغثيان والقيء والإسهال والسعال وآلام في البطن، ويصاحبه في الحالات الشديدة تورم في الوجه، قد يتطور السائل في تجويف الرئة والنزيف من الفم أو الأنف و الجهاز الهضمي وانخفاض ضغط الدم.

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- كما يمكن أن تدهور الحالة للصدمات ، النوبات ، الهزة ، الارتباك ، والغيبوبة كما يمكن أن يحدث الصمم في 25 ٪ من المرضى الذين نجوا من المرض، وفي بعض الحالات ، يعود السمع جزئيًا بعد 1-3 أشهر، وقد يحدث تساقط شعر مؤقت واضطراب أثناء المشى.

- ويمكن أن تحدث الوفاة عادة في غضون 14 يومًا من الإصابة، ويعد هذا المرض شديد بشكل خاص في أواخر الحمل ، حيث تحدث وفاة الأم أو فقدان الجنين في أكثر من 80 ٪ من الحالات خلال الثلث الثالث من الحمل.
 
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