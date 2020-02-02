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محافظات

إزالة 53 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة في الإسماعيلية

الأحد 02/فبراير/2020 - 03:57 م
ازالة تعديات
ازالة تعديات
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انجي هيبة
أعلن المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية قد بدأت اعتبارا من صباح اليوم الأحد، تنفيذ خطة الموجة الخامسة عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها.  

وأشار عصام الدين إلى أنه تم تنظيم حملة إزالات مكبرة بناحية جمعية العاشر من رمضان بزمام الوحدة المحلية لقرية الفردان التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية وتحت إشراف ومتابعة اللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية ونائبه محمود الصورى وبمعاونة ومشاركة ممثلى كافة الجهات المعنية.  

وأسفرت أعمال الحملة عن إزالة التعديات بالبناء المخالف للقانون على الأراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بناحية بأرض جمعية العاشر من رمضان والتى بلغ إجماليها عدد 53 حالة من التعديات على مساحة إجمالية قدرها 10600 متر مربع عبارة عن عدد من المنازل غير المأهولة بالسكان وأسوار بالطوب الأبيض ومساحة اجمالية بلغت نحو ما يزيد عن 40 فدانا تم استردادها بالكامل.

وأشار نائب محافظ الإسماعيلية إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية لانطلاق الموجة الخامسة عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها اعتبارا من صباح اليوم الأحد الموافق الثانى من شهر فبراير الجارى وذلك بالتعاون التام والتنسيق الكامل بين قوات إنفاذ القانون ووزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية.  

وأضاف أن التعديات التى تستهدفها الموجة الخامسة عشر تضم حالات الأراضى التى لم تقدم عنها طلبات تقنين و الحالات التى ثبت من فحص طلبات التقنين الخاصة بها عدم توافر شروط التقنين لها ورفضها من خلال اللجنة المختصة.
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