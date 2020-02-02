كأس الكونفدرالية.. حوريا الغيني يتقدم على النصر الليبي





سجل بونيفاس هابا هدف المباراة الوحيد حتى الآن ، لحوريا كوناكري في الدقيقة 11 ، بتمريرة من زميله إينوك أتا اجيي ، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريقه بهدف نظيف.





وفي نفس المجموعة ، أنهى دجوليبا المالي ، الشوط الأول من مباراته مع بيدفيست الجنوب إفريقي ، متقدمًا عليه بهدف نظيف.





ويحتل نادي حوريا صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة ، وضمن تأهله سلفًا لدور ربع النهائي ، أما النصر الليبي يحتل المركز الثاني برصيد 8 نقاط .

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي حوريا كوناكري الغيني ، والنصر الليبي ، بتقدم حوريا بهدف نظيف ، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.