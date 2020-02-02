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رياضة

كأس الكونفدرالية.. حوريا الغيني يتقدم على النصر الليبي

الأحد 02/فبراير/2020 - 06:55 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي حوريا كوناكري الغيني ، والنصر الليبي ، بتقدم حوريا بهدف نظيف ، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

سجل بونيفاس هابا هدف المباراة الوحيد حتى الآن ، لحوريا كوناكري في الدقيقة 11 ، بتمريرة من زميله إينوك أتا اجيي ، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريقه بهدف نظيف.

وفي نفس المجموعة ، أنهى دجوليبا المالي ، الشوط الأول من مباراته مع بيدفيست الجنوب إفريقي ، متقدمًا عليه بهدف نظيف.

ويحتل نادي حوريا صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة ، وضمن تأهله سلفًا لدور ربع النهائي ، أما النصر الليبي يحتل المركز الثاني برصيد 8 نقاط .
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