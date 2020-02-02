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محافظات

التوسع بزراعات النباتات العطرية والطبية في الوادي الجديد

الأحد 02/فبراير/2020 - 07:16 م
النباتات العطرية
النباتات العطرية
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منصور ابوالعلمين

أعلن محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، اليوم الأحد، التوسع في زراعة النباتات الطبية والعطرية بمراكز المحافظة الخمسة.


وأكد الزملوط، أن المحافظة تشهد في الوقت الحالي توسعًا كبيرًا في زراعة النباتات الطبية والعطرية والتي لها مردود اقتصادي كبير على عكس الزراعات التقليدية الأخرى.

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ولفت إلى أن هناك عددًا كبيرًا من المستثمرين بمناطق شرق العوينات والفرافرة نجحوا في زراعة أصناف من هذه النباتات مضيفا أن هناك مزارع للنعناع والريحان، كما أن هناك أحد المستثمرين قام بزراعة 200 فدان جرجير بواحة الفرافرة بغرض تصنيع الزيوت ومستحضرات التجميل.


وأضاف أن بعض المستثمرين اتجهوا لزراعة الخروع والكمون والبردقوش والتوت بهدف إنتاج غذاء دودة القز لتصنيع الحرير وأن هذه الزراعات مستحدثة وتنفذ على مساحات كبيرة وتحظى بدعم كبيرة من جانب المحافظة ووزارة الزراعة، كما أن هذه الزراعات سوف توفر العديد من فرص العمل بالإضافة إلى أنها ستحقق مردودا اقتصاديا كبيرا، وسيتم نقل تجربة زراعتها إلى صغار المزارعين.


وفي ذات السياق أعلن المحافظ ، عن فتح الشارع المجاور لديوان مديرية الأمن بمدينة الخارجة، والمؤدي لحي الأمل.


أكد الزملوط، أنه سيجري فتح الشارع نهاية الأسبوع الجاري، بالتنسيق مع المديرية والوحدة المحلية لمركز الخارجة، لخدمة السيولة والحركة المرورية بشارع جمال عبد الناصر بمدينة الخارجة.

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