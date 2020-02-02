د.دينا متولي تكتب: طرق الوقاية من الأمراض الجلدية

كما يعد الجلد هو المسئول عن تصنيع فيتامين د لدى الإنسان، ونظرا لهذه الأهمية الكبرى للجلد فيما يلي نطرح عليكم بعض الأمراض الجلدية التي قد تصيب الجلد وتؤثر على أدائه لوظيفته في حماية الجسم.





أشهر الأمراض الجلدية وطرق الوقاية منها

قد يصاب الجلد بالعديد من الأمراض المختلفة والتي تختلف من حيث أعراضها وآثارها على الجسم، وباقي أجهزة الجسم، ومنها ما يظهر نتيجة عوامل خارجية مثل التعرض لأشعة الشمس الضارة وغيرها، أو قد يحدث نتيجة تناول بعض الأطعمة التي تسبب حساسية الجلد، أو غيرها من العوامل الأخرى.





تزداد عادة الإصابة بالأمراض الجلدية أثناء فترة الصيف أكثر من الشتاء ويرجع ذلك إلى ارتفاع درجة الحرارة في الصيف مع التعرق وعدم التهوية الجيدة للجلد يتسبب في تكون الفطريات الجلدية، فيما يلي نعرض لكم أشهر الأمراض الجلدية التي تصيب الإنسان.





الإكزيما

وهي عبارة عن مرض يصيب الجلد و تتميز بالحكة والالتهاب، وأحيانا تكون البشرة ملتهبة وجافة وقد تصبح متورمة، واحيانا تكون مكسوة بقشرة أو تنضح بالسوائل، وتنتشر بالجسم وتبدأ في الوجه والخدود وقد تمتد لمرحله البلوغ والشباب.

وتعد ربات البيوت من النساء هن الأكثر تعرضا للإصابة بمرض الاكزيما ويرجع ذلك إلى كثرة استخدامهم للمواد الكيميائية أثناء عمليات التنظيف المنزلية التي غالبا ما تتم بشكل يومي.





طرق الوقاية من الإكزيما

عليك بترطيب الجلد الجاف بشكل يومي، وذلك من خلال الالتزام بروتين يومي للعناية بالبشرة والجلد، يساعد في تكوين طبقة عازلة على الجلد تمنع تكون الميكروبات والمهيجات للاكزيما، وبالتالي تمنع مضاعفاتها.





حب الشباب

هو مرض جلدي يعمل على إحداث تغيرات في مسام الجلد، ويسبب التهابات مؤلمة، وعادة ما يظهر حب الشباب في منطقة الوجه والصدر، ويرجع السبب في ظهوره غالبا إلى تغير الهرمونات ووجود بعض البكتيريا على الجلد.









طرق الوقاية من حب الشباب

عن طريق العناية اليومية بغسيل الوجه وتجفيفه بطريقة سليمة لمنع انتشار وانتقال البكتيريا على مناطق الوجه المختلفة، مع استخدام بعض انواع المراهم الطبية المخصصة لذلك.



