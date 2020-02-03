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رياضة

6 مباريات تفصل ليفربول عن تحقيق الحلم

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:20 ص
كلوب - جوارديولا
كلوب - جوارديولا
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إسراء أشرف
اقترب فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، من تحقيق الحلم الغائب عن أسوار "أنفيلد" منذ 30 عامًا، وهو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي.

ويعتلي ليفربول قمة ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، متفوقًا بفارق 22 نقطة عن الوصيف وهو منافسه مانشستر سيتي حامل اللقب، والذي يملك 51 نقطة.

ويحتاج ليفربول لتحقيق الفوز في 6 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي، ليصل إلى النقطة 91، ويضمن بذلك التتويج بلقب البريميرليج، قبل ملاقاة مانشستر سيتي في قمة الجولة رقم 32 من البطولة.

وتلقى مانشستر سيتي هزيمة بثنائية دون رد أمام مضيفه توتنهام هوتسبير، أمس، الأحد، في ختام مباريات الجولة 25، مما ازداد فارق النقاط بين الريدز المتصدر والسيتزن الوصيف إلى 22 نقطة.
6 مباريات ليفربول المقبلة 6 مباريات ليفربول المقبلة
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