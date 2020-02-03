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فن

بعد تدهور حالته الصحية.. 5 معلومات عن خالد جلال

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:37 ص
خالد جلال
خالد جلال
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شيرى نبيل
تعرض المخرج خالد جلال لوعكة صحية مفاجئة في الساعات الماضية، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، تبين إصابته بأزمة قلبية، وتم حجزه على إثرها بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة. 

وتحدد لـ خالد جلال عملية جراحية عاجلة لتركيب قسطرة قلبية خلال الساعات المُقبلة، وذلك بعد شعوره بتدهور حالته الصحية في المنزل. 

صدي البلد رصدت في هذا التقرير 5 معلومات عن المخرج خالد جلال:

1_بدأ حياته الفنية من خلال مسرح الجامعة بكلية التجارة بجامعة القاهرة.

2_أنشأ فرقة مسرحية أطلق عليها فرقة لقاء المسرحية وقدم من خلالها عروض كثيرة بعضها من تأليفه.

3_حصل على العديد من الجوائز كمؤلف ومخرج ثم قرر صقل الهواية بدراسة الأكاديمية في المعهد العالي للفنون المسرحية وحصل على منحة في الإخراج المسرحي وسافر إلي روما للدراسة ومطالعة التجارب الفنية في الغرب.

4_قرر الوزير فاروق حسني تعيينه مديرا لمسرح الشباب أثرا في تغير الأوضاع بالمسرح وكان عمره، آنذاك، 28 سنة واعتبر أصغر مدير فرقة في هذا الوقت ثم تولى مركز الإبداع الفني في عام2002 ثم رئاسة مسرح الغد ثم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

5_يشغل منصب رئيس قطاع الإنتاج الثقافى بوزارة الثقافة المصرية منذ أكتوبر 2015.
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