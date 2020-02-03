تداول 661 شاحنة و44 سيارة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر، تداول 661 شاحنة و44 سيارة،حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهما 159 شاحنة وسيارة بينما تغادر السفينتان أمانة وعزيز اكسبريس وعلى متنهما 101 شاحنة و9 سيارات فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة القاهرة وعلى متنها 6 شاحنات و18 سيارة وغادرت أربع سفن وهى القاهرة، الحرية2، بوسيدون اكسبريس، الجونة تريدر وعلى متنهم 222 شاحنة و9 سيارة.

كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين سينا وبريدج وعلى متنهما 43 شاحنة و2 سيارة بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة سينا وعلى متنها 39 شاحنة و3 سيارة وغادرت السفينتين سينا وبريدج وعلى متنهم 91 شاحنة و2 سيارة بينما يستقبل ميناء الغردقة العبارة كوين نفرتيتى.