جامعة السويس تحقق مراكز متقدمة في الملتقى الأول للطلاب الوافدين بالإسماعيلية

استطاع طلاب جامعة السويس الوافدين والمشاركين في فعاليات الملتقى الأول للطلاب الوافدين بالإسماعيلية أن يحققوا مراكز متقدمة في المنافسات الرياضية المختلفة،حيث حقق فريق كرة السلة الميدالية الفضية.





كما حصل الطالب مشوط ابور من دولة جنوب السودان على الميدالية البرونزية في سباق ١٠٠ متر سباحة حر،وتستمر المنافسات على باقي السباقات في الأيام المقبلة ،وأعرب الطلاب المشاركون عن سعادتهم بهذا الملتقى الذي يضم مختلف جنسيات العالم ، الأمر الذي يكسب الجميع خبرات وثقافات متنوعة ، هذا فضلا عن أن هذا الملتقى يعد فرصة عظيمة للتجول في أرجاء محافظات مصر والتعرف على عليها .





من جانبه،وجه الدكتور السيد الشرقاوي رئيس الجامعة عبر صفحة المركز الإعلامي التهنئة للطلاب المشاركين والممثلين لجامعة السويس في الملتقى .





وصرح بأن تنظيم مثل هذه الأحداث إنما ينبع من خلال الإيمان بأهمية العناية بالطلاب الوافدين لمصر والعمل على إدماجهم في الثقافة المصرية ، وتطوير الخدمات المقدمة لهم ، وتدعيم الارتباط الوجداني بين الطلاب من مختلف الجنسيات ومصر أرض الأمن والأمان ، هذا كله يأتي في إطار المبادرة القومية "ادرس في مصر" التي تسعى الوزارة من خلالها لاستقطاب الطلاب من مختلف أنحاء العالم لاستكمال دراستهم في مصر .



