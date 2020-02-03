النصر عميد الأندية.. الاتحاد الآسيوي يتغنى بالعالمي قبل انطلاق دوري الأبطال





ونشر الإتحاد الآسيوي لكرة القدم، تقريرًا عن نادي النصر السعودي ، وذلك على موقعه الرسمي على الإنترنت، سلط فيه الضوء على استعدادات عميد الأندية لدوري الأبطال 2020.





وذكر التقرير أن نادي النصر عميد الأندية يتمتع بشعبية كبيرة ، بالإضافة لتحقيقه العديد من الإنجازات المحلية ، لكن تبقى بطولة دوري أبطال آسيا هي التي تنقص خزائنه ، وسيسعى جاهدًا في تلك النسخة للظفر بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه.





كما تغنى الإتحاد الآسيوي لكرة القدم ، بروي فيتوريا، المدير الفني للعالمي ، والذي قاده لتحقيق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان العام الماضي، بالإضافة لمهاجم الفريق، المغربي عبدالرزاق حمدالله ، والذي حقق أرقامًا قياسية كبيرة في الدوري ، وأن النادي سيعول عليه كثيرًا في دوري أبطال آسيا هذا الموسم.





وتنطلق منافسات بطولة دوري أبطال آسيا يوم الإثنين القادم، على أن يبدأ نادي النصر مشواره في البطولة ، بملاقاة نادي السد القطري ، ضمن منافسات المجموعة الرابعة والتي تضم أيضًا كل من سباهان أصفهان الإيراني ، والعين الإماراتي.

تغنى الإتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الإثنين، بنادي النصر السعودي ، وذلك قبل انطلاق دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.