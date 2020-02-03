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رياضة

النصر عميد الأندية.. الاتحاد الآسيوي يتغنى بالعالمي قبل انطلاق دوري الأبطال

الإثنين 03/فبراير/2020 - 01:41 م
نادي النصر السعودي
نادي النصر السعودي
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إسماعيل محمود
تغنى الإتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الإثنين،  بنادي النصر السعودي ، وذلك قبل انطلاق دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

ونشر الإتحاد الآسيوي لكرة القدم، تقريرًا عن نادي النصر السعودي ، وذلك على موقعه الرسمي على الإنترنت، سلط فيه الضوء على استعدادات عميد الأندية لدوري الأبطال 2020.

وذكر التقرير أن نادي النصر عميد الأندية يتمتع بشعبية كبيرة ، بالإضافة لتحقيقه العديد من الإنجازات المحلية ، لكن تبقى بطولة دوري أبطال آسيا هي التي تنقص خزائنه ، وسيسعى جاهدًا في تلك النسخة للظفر بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه.

كما تغنى الإتحاد الآسيوي لكرة القدم ، بروي فيتوريا، المدير الفني للعالمي ، والذي قاده لتحقيق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان العام الماضي، بالإضافة لمهاجم الفريق، المغربي عبدالرزاق حمدالله ، والذي حقق أرقامًا قياسية كبيرة في الدوري ، وأن النادي سيعول عليه كثيرًا في دوري أبطال آسيا هذا الموسم.

وتنطلق منافسات بطولة دوري أبطال آسيا يوم الإثنين القادم، على أن يبدأ نادي النصر مشواره في البطولة ، بملاقاة نادي السد القطري ، ضمن منافسات المجموعة الرابعة والتي تضم أيضًا كل من سباهان أصفهان الإيراني ، والعين الإماراتي.
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