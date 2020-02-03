AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصين تعلن إجراء تجارب سريرية لأدوية مضادة لفيروس "كورونا" المستجد

الإثنين 03/فبراير/2020 - 04:06 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
Advertisements
أ ش أ
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الاثنين، أن مؤسسات طبية عديدة تجري تجارب سريرية على أدوية مضادة لفيروس "كورونا" المستجد.

وقال المتحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة سونغ شو لي - في مؤتمر صحفي بالعاصمة بكين اليوم إن التجارب السريرية تهدف لدراسة سلامة وفاعلية الدواء، مشيرا إلى أنه يجري حاليا جمع معلومات وبيانات عن التجارب السريرية لدواء "لوبينافير" ودواء "ريتونافير" وأدوية من الطب الصيني التقليدي.

وفي سياق منفصل، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ، إن هناك إمدادات من 11 دولة علاوة على منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" للوقاية من فيروس "كورونا" والسيطرة عليه، وصلت إلى الصين ظهر أمس الأحد.

وأضافت يينغ، أن الدول المتبرعة بينها: كوريا الجنوبية واليابان وبريطانيا وفرنسا وباكستان وكازاخستان والمجر وبيلاروسيا وإندونيسيا.. مشيرة إلى أن هناك حاجة ملحة في الوقت الحالي للأقنعة الطبية والسترات والنظارات الواقية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد وفاة 56 شخصا.. الصين تطور لقاحا مضادا لفيروس كورونا الجديد

الصين تحظر التجارة في الحيوانات البرية بسبب انتشار فيروس كورونا

الصين تعلن البدء في تطوير لقاحات مضادة لفيروس كورونا الجديد

خوفا من كورونا.. فرنسا تلغي احتفالات رأس السنة الصينية

مرضى كورونا يصارعون الموت داخل مستشفى فى ووهان الصينية.. شاهد

ظنا منه أنها ستحميه من كورونا.. رجل يتناول ضفادع حية .. فيديو

ترشيحاتنا

الهلال السوداني يشكو رضوان جيد للكاف ويوضح: غير مسئولين عن الشغب

بمكياج ملفت .. بنت فيفي عبده تخطف الأنظار في أحدث ظهور

فيديوجراف | منطقتان في الدجاج تسببان كوارث صحية.. احذر من تناولهما

شاهد.. علماء إيطاليون ينجحون بعزل تسلسل الحمض النووي لفيروس كورونا

بعد الخروج من أبطال أفريقيا.. جماهير الهلال تنفجر غضبًا وتطالب برحيل الإدارة

عائد إيجابي.. خبير يكشف تأثير تراجع سعر النفط على مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس محتشمة.. زوجة تامر حسني تبهر الجمهور

ليه الجزر بيقوي النظر... اعرف الاجابة

بملابس سوداء وشعر كيرلى.. هنا الزاهد تخطف الأنظار