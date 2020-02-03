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أخبار البلد

تنفيذا لتكليفات الرئيس.. بروتوكول لطرح عدد من شركات القوات المسلحة في البورصة

الإثنين 03/فبراير/2020 - 04:27 م
الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
شهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق مصر السيادي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لطرح  عدد من شركات القوات المسلحة في البورصة، ووقع على الاتفاقية الدكتور أيمن محمد رئيس الصندوق واللواء نادر زكي ممثل جهاز مشروع الخدمة الوطنية.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزير التنمية الاقتصادية إن الاتفاقية الإطارية بين  صندوق مصر السيادي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية موضحا أن هذه الاتفاقية  تعتبر أول تنفيذ لما أكده  الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يتم طرح شركات القوات المسلحة في البورصة . 

وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء :"إننا نوجه القطاع الخاص والأشخاص بالاكتتاب في هذه الشركات". 

وأكدت الوزيرة أن  جهاز المشروعات يمتلك عددا من الشركات وسوف يتم تحديد هذه الشركات من قبل الصندوق.

وأشارت إلى أنه هدف الصندوق طرح هذه الشركات لتعظيم العائد من الاستثمارات المختلفة وتعظيم الشركة بين الحكومة والقطاع الخاص وسوف نقوم بدراسات لهذه الشركات لطرحها بالبورصة. 

 
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