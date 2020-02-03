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ثقافة

وزيرة الثقافة: القاهرة تحظى بالحراك الثقافي في 2020

الإثنين 03/فبراير/2020 - 06:07 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، اختيار القاهرة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي من منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الايسيسكو".

وأضافت أن القاهرة تحظى بالظاهرة الثقافية بما يؤكد علي تعزيز التراث الإسلامي في العالم، موضحة أن المنظمة شهدت تغييرا في مسماها وستكون هي أكثر تجسيد للفكر وتطور كما هو توجيه رأسي .

وأكدت عبدالدايم أن وزارة الثقافة أعدت برنامجا بالتنسيق مع الوزارات لعام مليء بالفعاليات الثقافية تعكس قيمة مصر الحقيقة.

تابعت، أن جوهر الصقلي وضع اللبنة الأولى في عاصمة المعمار والتراث والألف مئذنة وتحولت من عاصمة تراثية إلى عاصمة للفن والحضارة.

بدأت احتفالية وزارة الثقافة بترشيح القاهرة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي في 2020 في القاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب "جمال حمدان" بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة.
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