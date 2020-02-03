نيللي مقدسي تثير الجدل على إنستجرام في آخر ظهور

شاركت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، الجمهور بأحدث صورة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت نيللي مقدسي في الصورة مرتدية توب باللون الأحمر مع جيبة باللون الأسود، وأضافت أن الاعتماد على إرتداء حزام خصر باللون الأسود لإظهار رشاقتها وتناسق إطلالتها.
أما من الناحية الجمالية أعتمدت نيللي على المكياج الصاخب الذي يحدد ويبرز جمال ملامحها، مع وضع أحمر شفاه باللون الأحمر، وفضلت ترك شعرها منسدلا على كتفيها .
يذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي هي أغنية "حنين" التي قدمتها من أرشيف المطربة الراحلة وردة الجزائرية، وهي من كلمات عبدالوهاب محمد، وألحان الموسيقار بليغ حمدي.