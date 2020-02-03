مهاجم أستون فيلا يكشف دور المحمدي وتريزيجيه فى تأقلمه السريع مع الفريق

كشف التنزاني مبوانا علي ساماتا مهاجم فريق الكرة بنادي أستون فيلا، دور الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه" في تأقلمه السريع مع الفريق خلال فترة وجيزة .





وأشار ساماتا في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إلى أن الثنائي المصري مع مارفيلوس ناكامبا لاعب زيمبابوي، ساهموا في استقراره مع أستون فيلا.





وقال ساماتا: "تريزيجيه والمحمدي وكذلك مارفيلوس ناكامبا ساعدوني كثيرًا من أجل الاستقرار هنا، وجعلوني أشعر أنني استطيع التألق مع الفريق، لقد كانوا جيدين جدًا معي منذ أن انضممت إلى الفريق، ودائمًا ما يشجعونني للتحسن وتقديم المزيد".





الجدير بالذكر أن ساماتا انتقل إلى صفوف أستون فيلا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ليصبح أول لاعب من تنزانيا يلعب لأحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".