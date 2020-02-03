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محافظات

كتف بكتف .. مبادرة لدعم المرأة الحرفية في البحيرة .. صور

الإثنين 03/فبراير/2020 - 07:42 م
مبادرة لدعم المرأة
مبادرة لدعم المرأة الحرفية في البحيرة
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جمالات الدمنهوري
أكدت المهندسة زكية رشاد مقرر المجلس القومي للمرأة بالبحيرة علي دعم النماذج الناجحة من السيدات اللاتى يعملن بمهن حرفية مثل "النجارة والمنجد،والسباكة"، والوقوف بجانبهن ومساندتهن لاستكمال مسيرتهن، مشيرة إلى أهمية ربط المشاريع الناجحة التى تقوم بتنفيذها المرأة، والعمل على ربطها بالمبادرات الحقيقية لتفعيل أقصى قدر من الدعم للمرأة.

جاء ذلك خلال أولى فعاليات مبادرة" كتف بكتف" لدعم المرأة العاملة التى أطلقتها جمعية شمس المستقبل لتنمية المجتمع بمدينة دمنهور اليوم الاثنين بمكتبة مصر العامة بدمنهور بحضور المحاسبة سماح عمار رئيس مجلس إدارة الجمعية وأميرة سالم أول منجدة أفرنجي في مصر و ماريانا مكرم أول امرأة تعمل بمهنة النجارة بالبحيرة  نجارة ولفيف من القيادات الشعبية ورؤساء مجالس الإدارات للجمعيات العاملة في مجال تمكين المرأة بالبحيرة.

وطالبت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة بتفعيل مراكز التدريب المهني والمبادرات الداعمة لتمكين المرأة، مشيرة إلى دعم فرع المجلس لكل سيدة بحراوية تسعى لتأسيس حياة كريمة لها ولأسرتها من خلال عملها بمهنة ما.

فيما أكدت المحاسبة سماح عمار، رئيس مجلس إدارة جمعية شمس المستقبل، علي سعي الجمعية لتكون حاضنة لنماذج المرأة الناجحة وتقديم الدعم المعنوي لهن من خلال عرض قصص كفاحهن، حتى يصبحوا نموذجا للمرأة الناجحة يحتذى به، لافتة إلى أن المبادرة التي تم إطلاقها اليوم ستكون نواة لتجميع السيدات العاملات في المهن الحرفية المختلفة ليشكلن معًا بوابة لتدريب الفتيات علي المهن.

ومن جانبها أوضحت ماريانا مكرم، نجارة، أنها تعلمت المهنة عن والدها وكان الكثيرين يرون في امتهانها مهنة النجارة شىء غريب لكن مع الوقت أثبتت قدرتها علي منافسة الرجال في مهنة كانت في السابق للرجال فقط.

وأوضحت أميرة سالم، أول منجدة أفرنجي في مصر، أنها خرجت من عباءة والدها صاحب مصانع الملابس ووجدت نفسها في مهنة المنجد الأفرنجي مثمنة دعم والدها وشقيقها وزوجها لها في مهنتها، مطالبة النساء بالعمل فيما يحبون 

وأكدت أن إصرار المرأة ميزة تمنحها اسبقية في النجاح، لافتة إلى أنها افتتحت ورشة تنجيد برأس مال لا يتعدي 5 الاف جنيهًا في البداية قبل 5 سنوات وهي الآن تقدم التنجيد الأفرنجي ليس لأهالي كفر الدوار فقط بل وصلت سمعة جودتها إلى مختلف المحافظات التي نفذت فيها أعمال كثيرة.

وأعربت أميرة عن سعادتها فى نجاحها بممارسة مهنة النجارة عن والدها، مشيرة إلى أنها تتمنى فى المستقبل أن تمتلك معرض موبيليا من إنتاجها تقدم فيه المزيد من موديلات الأثاث المنزلي بأسعار مناسبة للأسر المصرية .


كتف بكتف .. مبادرة لدعم المرأة الحرفية في البحيرة .. صور
كتف بكتف .. مبادرة لدعم المرأة الحرفية في البحيرة .. صور
كتف بكتف .. مبادرة لدعم المرأة الحرفية في البحيرة .. صور
كتف بكتف .. مبادرة لدعم المرأة الحرفية في البحيرة .. صور
كتف بكتف .. مبادرة لدعم المرأة الحرفية في البحيرة .. صور
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