وفاة الرئيس الكيني السابق

أعلن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، وفاة الرئيس السابق دانيال أراب موي الذي قاد البلاد لـ24 عاما بين عامي 1978 و2002، صباح اليومالثلاثاء عن عمر 95 عاما، حسبما أعلنت فرانس برس.





وقال كينياتا في "إعلان رئاسي" مكتوب: "أعلن بحزن عميق وفاة رجل دولة إفريقي كبير، دانيال تورويتيش أراب موي، ثاني رئيس لكينيا".





وأمر الرئيس الكيني بـ"حداد وطني" في البلاد حتى تشييع أراب موي في "جنازة دولة" سيحدد موعدها في وقت لاحق.





وأوضح أن الرئيس الأسبق توفي "في الساعات الأولى من صباح الرابع من فبراير 2020 في مستشفى نيروبي بحضور عائلته"، بينما كان أحد أفراد العائلة ذكر لوكالة فرانس برس أن أراب موي "توفّي في منزل العائلة" في كاباراك بغرب كينيا.





وكان دانيال أراب موي مدرسا، وتولى الرئاسة خلفا لأبي الاستقلال جومو كينياتا عند وفاته في 1978، وكان من أشد معارضي التعددية الحزبية التي اضطر لإعادتها تحت ضغط الكنيسة والمجتمع المدني والأسرة الدولية للانتخابات العامة في 1992، حسب فرانس برس.