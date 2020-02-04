مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 4-2-2020 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الثلاثاء، 4-2-2020، إقامة عدد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، حيث يستعرض موقع صدى البلد الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم في التقرير التالي:
الدوري المصري:
الجونة X وادي دجلة - 05:00 - أون سبورت.
طلائع الجيش X نادي مصر - 07:30 - أون سبورت.
كأس الاتحاد الإنجليزي:
ليفربول X شروزبري تاون - 09:45 مساءً - بي إن سبورتس الإنجليزية 11.
كأس ألمانيا:
فيردر بريمن X بوروسيا دورتموند - 09:45 مساءً.
كأس ملك إسبانيا:
غرناطة X فالنسيا - 10:00 مساءً - السعودية الرياضية 3.
الدوري الفرنسي:
موناكو X أنجيه - 08:00 مساءً - بي إن سبورتس 5.
نانت X باريس سان جيرمان - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 6.