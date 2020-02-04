مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 4-2-2020 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الثلاثاء، 4-2-2020، إقامة عدد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، حيث يستعرض موقع صدى البلد الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم في التقرير التالي:





الدوري المصري:







الجونة X وادي دجلة - 05:00 - أون سبورت.

طلائع الجيش X نادي مصر - 07:30 - أون سبورت.

كأس الاتحاد الإنجليزي:

ليفربول X شروزبري تاون - 09:45 مساءً - بي إن سبورتس الإنجليزية 11.

كأس ألمانيا:

فيردر بريمن X بوروسيا دورتموند - 09:45 مساءً.



كأس ملك إسبانيا:





غرناطة X فالنسيا - 10:00 مساءً - السعودية الرياضية 3.





الدوري الفرنسي:



