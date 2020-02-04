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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 4-2-2020 والقنوات الناقلة

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 09:21 ص
ليفربول
ليفربول
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إسراء أشرف
يشهد اليوم الثلاثاء، 4-2-2020، إقامة عدد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، حيث يستعرض موقع صدى البلد الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم في التقرير التالي:

الدوري المصري:

الجونة X وادي دجلة - 05:00 - أون سبورت.

طلائع الجيش X نادي مصر - 07:30 - أون سبورت.

كأس الاتحاد الإنجليزي:

ليفربول X شروزبري تاون - 09:45 مساءً - بي إن سبورتس الإنجليزية 11.

كأس ألمانيا:

فيردر بريمن X بوروسيا دورتموند - 09:45 مساءً.

كأس ملك إسبانيا:

غرناطة X فالنسيا - 10:00 مساءً - السعودية الرياضية 3.

الدوري الفرنسي:

موناكو  X أنجيه - 08:00 مساءً - بي إن سبورتس 5.

نانت X باريس سان جيرمان - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 6.
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