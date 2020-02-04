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اقتصاد

يحيى زكى : 17 مليار دولار حجم الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 12:34 م
المهندس يحيى زكى
المهندس يحيى زكى خلال مشاركته بالمنتدى المصري السويسري
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علياء فوزي
أعلن المهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن هناك 247 شركة عاملة حاليا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعملون من خلال 14 مطورا صناعيا ، مشيرا إلى حجم الاستثمارات والإنفاق الذي تم بالهيئة الاقتصادية من أعمال بنية تحتية وتطوير وتنمية بلغ 17 مليار دولار ، ولذا تستهدف خطة المنطقة  الخمسية مضاعفة عدد الشركات والاستثمارات بالمنطقة.

جاء ذلك خلال ختام فعاليات المنتدى المصرى السويسرى الذى نظمته هيئة الاستثمار بحضور هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام.

وقد دعا زكي الشركات السويسرية لزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة ، خاصة أنها تتمتع بالعديد من المزايا التنافسية الجغرافية واللوجستية، فضلا عن توفير  إمدادات كبيرة من الطاقة، وبنية تحتية ومرافق تم تنفيذها على أعلى مستوى، بالإضافة إلى إعفاءات وحوافز جمركية وضريبية لدعم الصادرات والصناعات التكنولوجية.
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