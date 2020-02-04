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رياضة

رسميا.. قطر توافق على شروط رئيس الزمالك لخوض السوبر الإفريقي

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 04:59 م
مرتضى منصور رئيس
مرتضى منصور رئيس الزمالك
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منتصر الرفاعي- ملك موسي
تلقي المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اتصالا هاتفيا من المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري الأسبق عقب انعقاد المؤتمر الصحفي صباح اليوم بشأن لقاء السوبر الإفريقي.

 وأكد المهندس هاني أبوريدة لرئيس نادي الزمالك  وصول تعهد  كتابي من قبل المسؤولين في دولة قطر يفيد بتأمين سلامة بعثة الزمالك خلال خوض مباراة  السوبر الإفريقي .

وأكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن هناك وفدا من النادي سافر للمغرب لمقابلة مسئولي الكاف، وتم عرض الملف الذي قدمه النادي، كاشفا أنه طالب الاتحاد الأفريقي بوجود تعهد كتابي من الاتحاد القطري لكرة القدم والحكومة القطرية بسلامة بعثة الزمالك وأمنهم.

وقال مرتضى منصور، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا، إنه يطالب بجانب التعهد الأمني بالقبض على أبو سنيدة، ضابط المخابرات القطري.

وأضاف رئيس الزمالك في المؤتمر الصحفي أنه ينتظر موافقة الحكومة المصرية على سفر الفريق، لافتا إلى أنه ينتظر إرسال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للتعهد الأمني من الاتحاد القطري والحكومة القطرية لتأمين البعثة.

 وعقد مجلس إدارة الزمالك مؤتمرا صحفيا اليوم بمقر النادي للحديث عن العديد من الأمور المهمة وموقف النادي من خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي في قطر.

وكان مرتضى منصور أكد من قبل رفضه خوض المباراة في قطر حرصا على سلامة البعثة واللاعبين.
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