جهاز حماية المستهلك يرصد 28 منتجا طبيا غير مرخص من وزارة الصحة ..صور

استمرارا لدور جهاز حماية المستهلك في حفظ وصون سلامة المستهلك المصري وتنفيذا لبرنامج الحكومة الشامل الذي يستهدف إيجاد آليات غير تقليدية لضبط الأسواق ورفع الوعي المجتمعي ونشر الثقافة الاستهلاكية لدى المواطنين وفي ضوء تصدي الجهاز لظاهرة الإعلانات المضللة .

يحذر الجهاز من بعض المنتجات الطبية التي تعرض علي " صفحات التواصل الاجتماعي عبر شبكات الانترنت "، حيث إنها غير مسجلة بوزارة الصحة مما يعرض صحة وسلامة المستهلكين للخطر ، حيث رصدت إدارة الإعلانات المضللة والأنشطة التسويقية الخادعة بالجهاز إعلان بعض الصفحات عن منتجات طبية للتخسيس والبشرة والشعر وهي كالأتي :

(AB slim_OLAPLEX-HARVA-TURPOSLIM-STARVEX-FETTARM-FATATTACK-MOVE FREE-GREEN COOFE BEAN – OMEGA3-PANTALIA-REPORN-PERFECT-FITOSHAPE-STARVEX-LISHO-FITOSHAFE-ZELDEN-FATZORB –ZORIL-GREEN TEA-ACIA BERRY-TRIPLE OMEG-BIOTIN-OSTEOCARE-PHEN Q-XPRESS SLIM –MILLENNUM) .