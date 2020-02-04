دوري 2001.. المنيا يحقق الفوز على شباب مغاغه بثلاثية نظيفة

حقق فريق المنيا مواليد 2001 فوزا مستحقا على فريق مركز شباب مغاغه، بثلاثة أهداف نظيفة ضمن مباريات الدور الثاني بدوري المنطقة.





وكانت قد أقيمت المباراة بملعب النادي بالمنيا الجديدة، ونجح لاعبو المنيا في إحراز ثلاثة أهداف بأقدام كل من: ايهاب ربيع ( هدفين ) ، وعلي يسري الشهير بحمادة النص ( هدف ) ، ليرتفع رصيد الفريق إلى 24 نقطة في المركز الثاني.





يقود فريق المنيا2001 كل من : أسامة عبدالحكيم مديرا فنيا، محمد عمر مدرب عام، د. هشام عبدالحميد ومحمد يسري مدربي حراس المرمى، د. محمد صلاح، د.محمد عباس أخصائي علاج طبيعي، د. عصام طلعت، ود. احمد عمر مدربي أحمال، و حازم جمال مدير إداري، ود. يحي كامل مدير قطاع الناشئين، تحت إشراف ا.هاني صدقي عضو مجلس الادارة.