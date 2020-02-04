الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي أول وزيرة إماراتية.. بروفايل

تعدّ لبنى القاسمي أول امرأة تُعيَّن وزيرة في الإمارات، وهي من ضمن النساء اللاتي صنفتهنَّ "فوربس" كأقوى 100 امرأة عربية حيث صنَّفت مجلة "فوربس" الأمريكية، الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، كأقوى امرأة عربية، واحتلت المرتبة الـ70 عالميًّا ضمن القائمة الرئيسية لأقوى الشخصيات العالمية النسائية، التي ضمَّت 100 سيدة في العالم، واحتلّت المرتبة الأولى لأقوى 100 امرأة عربية حسب تصنيف مجلة "أرابيان بيزنس".

حياتها ونشأتها:

لبنى بنت خالد بن سلطان القاسمي، وُلدت في 4 فبراير 1962 وهي عضو من أعضاء العائلة الحاكمة في إمارة الشارقة، فالشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الإمارة هو عمُّها، وتحمل القاسمي شهادة البكالوريوس في الكمبيوتر من جامعة كاليفورنيا، وأصبحت أول وزيرة إماراتية، حيث عُيّنَت وزيرة الاقتصاد والتخطيط في 31 من أكتوبر 2004، ثم أُعيد تعيينها وزيرة التجارة الخارجية في 17 فبراير 2007

ويعتبر اسم الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي من الأسماء الأكثر شهرة في العالم العربي، فهي تشغل حاليًا منصب وزيرة الدولة للتسامح في الإمارات العربية المتحدة، وتقوم من خلال هذا المنصب المستحدث بالعديد من المهام التي تهدف إلى تعميق مبدأ التسامح كقيمة أساسية في المجتمع.

وإلى جانب عملها الحكومي، لم تتوانَ الشيخة لبنى القاسمي عن تولي مهامٍ أخرى في مؤسسات عدة، فقد مُنِحت منصب الرئيسة في جامعة زايد، ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة نواة للطاقة، كما انضمَّت كعضو مجلس إدارة إلى مؤسسة الإمارات لتنمية الشباب.

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