رئيس هيئة قناة السويس يكشف حقيقة وجود سيدة مصابة بفيروس كورونا.. فيديو

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن ما نشر عن وجود وفيات وإصابات بـ فيروس كورونا بالقناة أمر غير صحيح، موضحًا أن الواقعة الحقيقية هو عودة سيدة كانت تؤدي عمرة فى السعودية وعندما عادت كانت تعانى من ارتفاع فى درجات الحرارة.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن الأجهزة الطبية قامت بعمل الفحوصات الكاملة وتم إخطار وزارة الصحة بالواقعة.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس ، إلى أن وزارة الصحة قامت بإرسال لجنة وتم أخذ عينات من السيدة التى تعانى من ارتفاع فى درجات الحرارة.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس ، أن السيدة موجودة فى مكان منعزل، وننتظر تقرير وزارة الصحة عن هذه الحالة، وكشف أن الهيئة لا يوجد بها أى حالات وفيات.

ولفت رئيس هيئة قناة السويس إلى أن هيئة قناة السويس تقوم بعمل كشف على جميع المواطنين وذلك لعدم دخول الفيروس، وهناك إجراءات شديدة يتم اتخاذها على جميع الركاب.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة التجارة بالقناة لم تتأثر بفيروس كورونا.