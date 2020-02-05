حمدوك: موقفنا ثابت من قضية الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته

نقلت قناة "سكاي نيوز" عن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك تأكيده على موقف السودان الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفق الإجماع العربي.





ورحب حمدوك ببيان رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان حول اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا.





وقال حمدوك إن العلاقات الخارجية من صميم مهام الحكومة وفق الوثيقة الدستورية.













وأدلى رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان بتصريحات حول لقائه المثير للجدل مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء أمس، الاثنين، في أوغندا.





وحسب "سكاي نيوز"، قال البرهان: "بحث وتطوير العلاقة بين السودان وإسرائيل مسؤولية المؤسسات المعنية بالأمر وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية".





وأضاف: "لقائي بنتنياهو جاء من موقع مسئوليتي بأهمية العمل الدؤوب لحفظ وصيانة الأمن الوطني السوداني".





وتابع:"موقف السودان المبدئي من القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إنشاء دولته المستقلة ظل ومازال وسيستمر ثابتا وفق الإجماع العربي ومقررات الجامعة العربية".