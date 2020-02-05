بشرى سارة من الصين بشأن مكافحة فيروس كورونا

أعلن التليفزيون الصيني، أن فريق بحث من جامعة جيجيانج الصينية، توصل إلى علاج فعال وحاسم لمكافحة فيروس كورونا الجديد.





وأكد التليفزيون الصيني أن الفريق نجح في تجربة هذا الدواء على المواطنين في شرق البلاد.





ونقلت روسيا اليوم، أن أعضاء من الفريق البحثي، ويرأسه لي لان جوان، وصلوا صباح اليوم إلى مدينة ووهان لتوسيع رقعة استخدام الدواء الجديد في مكافحة كورونا

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من جهته، شدد نائب رئيس مستشفى جيجيانج، تشن زوينج، على أنه لا يجب استخدام الدواء الجديد دون إشراف وتوجيه طاقم صحي متخصص.





وكانت الحكومة الصينية، أعلنت اليوم ارتفاع ضحايا فيروس كورونا في البلاد إلى 490 شخصًا، وفقا لوكالة "فرانس برس" .





وأكد التليفزيون الصيني وفاة 65 مصابًا في مقاطعة هوبي مركز انتشار الوباء.





وأعلن في وقت سابق تسجيل 3.156 إصابة جديدة في مقاطعة هوبي مما يرفع عدد المصابين في المقاطعة فقط إلى نحو 16,678 شخصا.





من جانبها أكدت منظمة الصحة العالمية وجود 20630 حالة مصابة مؤكدة بفيروس كورونا في العالم.