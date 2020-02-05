تغييرات مفاجئة والناجح أصبح راسبا.. القصة الكاملة لارتباك رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 لمدة 3 أيام .. والوزير يعد بإعلان النسخة النهائية اليوم

فبعد طول انتظار ، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الصف الثاني الثانوي ظهر الأحد الموافق 2 فبراير 2020، بشكل إلكتروني عبر الرابط التالي: Studg11.emis.gov.eg شهدت عملية إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 حالة من الارتباك على مدار الاسبوع الماضي،









وبناء على ما أعلنته وزارة التربية والتعليم ، انتظر جميع الطلاب وأولياء الأمور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 على الرابط المذكور من الساعة 3 عصرا، إلا أنهم فوجئوا بعدم إعلانها في الموعد المحدد، حيث أن الرابط ظل خارج نطاق الخدمة حتى الساعة 6 مساء.





وبمجرد إعلان النتيجة في السادسة من مساء الأحد الماضي ، كانت المفاجأة الثانية للطلاب وأولياء الامور أن النتيجة هذا العام ايضا بالألوان وليس الدرجات، وهو ما أربك بعض الطلاب والأهالي الذين لم يستطيعوا تفسير الطريقة التي أعلنت بها النتيجة، كما فوجئ بعض الطلاب بمفاجأة ثالثة وهي عدم ظهور نتيجتهم في بعض المواد، وبالتالي وجد كل طالب صعوبة في تحديد مستواه في كل مادة، ما أضطر الأهالي للمطالبة بإعلان الدرجات حتى يسهل فهم النتيجة.





وتهدئة لهذا الوضع، حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تقديم شرحا موافقا لتفسير ألوان نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 لجميع الطلاب ، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث قال وزير التربية والتعليم:

تشير المنطقة الزرقاء إلى "أن الطالب حقق مستوى عالٍ من الأداء في المادة التي تم تقييمها خلال الفصل الدراسي الأول" ، وتشير المنطقة الخضراء إلى أن "الطالب حقق مستوى مناسب من التوقعات للفصل الدراسي الأول، بينما تشير المنطقة الصفراء إلى أن "الطالب يحتاج إلى تحسين لتحقيق المستوي المطلوب للنجاح في المادة عند الانتهاء من الفصل الدراسي الثاني"، وتشير المساحة البيضاء أسفل الشريط إلى "أن الطالب يحتاج إلى تحسين كبير لتحقيق المستوى المطلوب للتخرج الي الصف الثاني الثانوي".





وقال وزير التربية والتعليم: إذا لم يأخذ الطالب الاختبار إلكترونيا ، فسيظهر الشريط بالكامل باللون الرمادي.





وبحلول مساء يوم الاثنين 3 فبراير 2020 ، فوجئ الطلاب بمفاجئة جديدة في نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020، تتمثل في ظهور أرقام تحت العمود الملون لكل مادة (من 200 درجة حتى أقل من 400 درجة)، وهنا ارتبك الطلاب في تفسير هذه الأرقام دون أن تصدر وزارة التربية والتعليم أي بيانات توضيحية لهذا التغير، وبدأت عملية الاجتهادات الشخصية في تفسير هذه الأرقام عبر جروبات أولياء الأمور عبر فيس بوك، حيث قيل أن كل مادة من 400 وأن هناك طريقة حسابية لمعرفة مستوى كل طالب في كل مادة عبر الأرقام المعلنة.





ومن جانبه، تواصل موقع صدى البلد مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، الذي أعلن عن مفاجأة جديدة في إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 ، حيث أكد أنه من المقرر ان تتيح الوزارة الثلاثاء 4 فبراير تعديلا جديدا في شكل إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 عبر الرابط الإلكتروني الخاص بإعلان النتيجة على الموقع الرسمي على للوزارة على الإنترنت.





وقال وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : إنه عندما يدخل طلاب ٢ ثانوي اليوم على رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 ، سيجد كل طالب الدرجة التي حصل عليها في كل مادة مكتوبة.





وأضاف وزير التربية والتعليم أنه في النسخة المعدلة من نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020، ستكون الدرجة الكلية لكل مادة من 100 درجة و ليس من 400 حتى يسهل على الطالب حساب الأرقام ومعرفة مستواه في كل مادة.





وتعليقا على الجدل الذي عاشه الطلاب، أمس الأول الاثنين، بعد أن فوجئوا بأن كل مادة في نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 توحي بأن الدرجة الكلية من لكل مادة من 400 ، قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم: هذه النسخة التي ظهرت للطلاب ظهرت بشكل غير مقصود، أما النسخة الصحيحة المبسطة التي سيسهل على الطلاب فهمها وقراءة وفهم درجاتها بسهولة فسوف تظهر اليوم ونؤكد ان كل مادة عليها 100 درجة فقط.





وأوضح المصدر أن الوزارة حرصت على إعلان الدرجات للطلاب بعد إعلان النتيجة بالألوان ، تلبية لمطالب الطلاب وأولياء الأمور الذين طلبوا معرفة مستوى ابنائهم بشكل واضح.





كما أكد وزير التربية والتعليم لا صحة نهائيا لكل ما يثار على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بشأن طريقة حساب الدرجات في نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020.





ونفى وزير التربية والتعليم في مداخلة له على جروب تمرد معلمي الشرقية عبر تطبيق واتس اب كل يقال عبر فيس بوك عن ان كل مادة عليها 400 درجة وكل الطرق التي ذكرت عن طريقة حساب النسبة المئوية للمجموع النهائي على هذا الاساس .





وقال وزير التربية والتعليم : كل ما يثار بهذا الشأن ليس سوي اجتهاد فردي ولكنه غير صحيح.





وبالفعل .. بحلول مساء الثلاثاء 4 فبراير 2020 ، ظهرت أمام الطلاب نسخة جديدة من نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 ، والتي حملت مع الطلاب مفاجئة جديدا زادت من ارتباكهم هم و اسرهم ، فالبالتزامن مع ظهور درجات الطلاب (كل مادة من 100) ، فوجئ الطلاب بتغير نتائجهم وألوانها و ترتيبها بشكل كامل ، لدرجة أن من كان ناجحا في النسخة السابقة من النتيجة فوجئ بأنه راسبا مساء الثلاثاء في النسخة المعدلة وهو ما أثار غضب الطلاب واولياء الامور عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي بشكل واضح ، وتم إلقاء اتهامات على الوزارة بأنها "بتلعب بأعصاب الناس".





ومن جانبه حرص وزير التربية والتعليم لتوضيح الامر فجر يوم الاربعاء 5 فبراير 2020 ، لتهدئة الناس برسالة جديدة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، ليزف لهم مفاجئة جديدة حول نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 ، حيث أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه تم إغلاق رابط نتيجة امتحانات الصف الثاني الثانوي 2020 بشكل مؤقت، على أن تتم إعادة إتاحته لجميع الطلاب منتصف نهار اليوم الأربعاء.





وقال وزير التربية والتعليم إن هذا الإجراء هدفه أن تتمكن الوزارة من توفير نموذج للنتائج أكثر فائدة للطلاب، وتلبية لرغبة الكثيرين في معرفة الدرجات التي حققوها وكذلك متوسط أداء الدفعة بأكملها في كل مادة





وأضاف وزير التربية والتعليم: كان واضحًا لنا أن هناك "التباسًا كبيرًا عند الكثيرين في فهم وقراءة النتيجة"، لأنهم يحاولون قراءتها بالمعايير القديمة للرسوب والنجاح، ولذلك قررت تصميم شكل مختلف يسهل فهمه وطلبت من زملائي إعداده علي الفور وسوف ننشره اليوم إن شاء الله.





وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن هذا العمل يشمل حوالي ٥١٧٠٠٠ كارت للنتيجة، ويستغرق ساعات الليل لإعداده وتوفيره علي الرابط.



