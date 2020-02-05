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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بالمحافظات 5-2-2020.. فيديو

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 09:21 ص
الارصاد الجوية
الارصاد الجوية
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هاجر إبراهيم
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استقرارا فى درجات الحرارة اليوم،  الأربعاء 5-2-2020؛ حيث يسود طقس منخفض على الدلتا والقاهرة، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، معتدل على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلا، وسنتعرف فيما يلي على درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات اليوم الأربعاء 5/2/2020.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم


واستعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، تقريرًا مفصلا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأربعاء، على النحو التالي:



القاهرة 22
الإسكندرية 22
دمياط 21
بورسعيد 22
العريش 22
رفح 21
الإسماعيلية 21
السويس 23
مرسى مطروح 20
وادى النطرون 22
المنصورة 22
طنطا 21
سانت كاترين 11
الغردقة 20
شرم الشيخ 20
الفيوم 17
المنيا 22
أسيوط 21
سوهاج 22
قنا 23
الأقصر 24
الوادى الجديد 24
أسوان 24
حلايب 22
شلاتين 24
أبو رماد 23
رأس حدربة 21


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