فريق سلة سموحة بنات تحت 13 سنة يختتم مهرجان الإسكندرية بالفوز الثالث





حقق فريق نادي سموحة لكرة السلة تحت 13 سنة الأحمر بقيادة حسام السيد، المدير الفني، فوزه الثاني والثالث على التوالي، في ختام مهرجان الإسكندرية للميني والميكرو ، والذي تقيمه المنطقة علي مدار يومين؛ وذلك بعد فوزه على فريقي أليكس تالنت، والتربية الرياضية، بعد أداء قوي وعروض ممتعة .

الفريق كان قد افتتح المهرجان، بالفوز على نظيره الاتحاد السكندري (ب).



