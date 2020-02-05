فريق سلة سموحة بنات تحت 13 سنة يختتم مهرجان الإسكندرية بالفوز الثالث

حقق فريق نادي سموحة لكرة السلة تحت 13 سنة الأحمر بقيادة حسام السيد، المدير الفني، فوزه الثاني والثالث على التوالي، في ختام مهرجان الإسكندرية للميني والميكرو، والذي تقيمه المنطقة علي مدار يومين؛ وذلك بعد فوزه على فريقي أليكس تالنت، والتربية الرياضية، بعد أداء قوي وعروض ممتعة.
الفريق كان قد افتتح المهرجان، بالفوز على نظيره الاتحاد السكندري (ب).
وتضم قائمة الفريق النجمات: عائشة الطحان وهنا خالد وفيروز أحمد وأميرة يسري ومنة الله الجبيري وجومانة وليد وجنة الله شلبي وجني الديب وفاتيما احمد وفريدة محمد ولمار محمد وميادة الغمري ومنة الله إسلام ونورهان هاني وخديجة لؤي وريناد قاسم وملك وليد وزينة شريف ورينا آدموهيا خالد.
بينما يضم الجهاز الفني: حسام السيد مدربا ، هدير محمد جمعة مساعد مدرب ، مني عبد الحميد إداري ، نعمه محمود عبد الرحمن المدير الإداري لجهاز كرة السلة بنات، تحت إشراف حسني محمد محمود المدير الفني لقطاع الناشئين ، وأحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الإداري ، وعماد هاشم المشرف الرياضي لكرة السلة ، وعماد محمود رئيس الجهاز الفني لكرة السلة سيدات.