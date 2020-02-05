مباراة تكسير عظام.. مدير صن داونز لـ صدى البلد: جاهزون لمواجهة الأهلي

أسفرت قرعة دور ربع النهائي، لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي سحبت اليوم الأربعاء، عن مواجهات نارية بين الفرق الثمانية المتأهلة لهذا الدور.





واصطدم النادي الأهلي بنظيره صن داونز الجنوب إفريقي.





وحول هذه المباراة، علَّق "يوجيش سينج"، مدير نادي صن داونز الجنوب إفريقي ، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "لا توجد مباراة سهلة في دور الإقصاء هذا العام، حاليا توجد أفضل 8 أندية في هذا الدور منذ فترة طويلة".





وعن مباراة الأهلي بالتحديد ، قال: "هذه المباراة ستكون بلا شك أكبر مباراة في هذه الجولة ، حدوث تكسير وتحطيم عظام في القاهرة، ونحن جاهزون".





وعن سخرية حارس الفريق، دينيس أنويانجو ، قال: "إنه أمر فكاهي ليس إلا، وهو أمر معتاد في عالم كرة القدم".





وتقام مباريات ذهاب دور ربع النهائي على ملاعب الفرق أصحاب المركز الثاني أحد يومى 28 أو 29 فبراير، بينما تقام مباراة العودة على ملاعب الفرق أصحاب صدارة مجموعاتها في دور المجموعات، أحد يومي 6 أو 7 مارس.