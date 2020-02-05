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أخبار العالم

الصحة التركية تعلن سقوط أول قتيل في حادث خروج طائرة عن مسارها

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 10:11 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، وقوع قتيل واحد وإصابة 157 آخرين في حادث خروج طائرة عن مسارها في اسطنبول. 


وكشف موقع "سون دقيقة" عن تفاصيل خروج طائرة عن مسارها باسطنبول التركية، وانشطارها إلى 3 أجزاء. 


وقال الموقع إن حريقًا قد اندلع في الطائرة باسطنبول، حيث تم إخلاء الركاب من الطائرة، البالغ عددهم 177 راكبًا و6 من أفراد طاقم الطائرة. 

وأضاف الموقع أن الطائرة، التي تنتمي إلى شركة طيران خاصة لم تتمكن من أن تقوم برحلة بين إزمير وإسطنبول، حيث تحطمت على المدرج أثناء الهبوط في مطار صبيحة.

وتم إرسال عدد كبير من رجال الإطفاء والفرق الطبية إلى مكان الحادث وتم إخماد الحريق على الطائرة من قبل رجال الإطفاء وإجلاء الركاب من الطائرة. 
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