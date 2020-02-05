إزالة منطقة السحيلة بمصر القديمة وتسكين 28 أسرة بالأسمرات

أعلنت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بدء أعمال الإزالة بمنطقة السحيلة بنطاق حي مصر القديمة وحصر قاطني العقارات بها وتسكينهم بمنطقة الأسمرات، مشيرة إلى أنه تم إخلاء 4 عقارات تمهيدًا لإزالتها.





وصرحت عبدالمنعم بأنه تم حصر قاطني تلك العقارات وبلغ عدد الأسر المستحقة 28 أسرة جاري تسكينهم بمنطقة الأسمرات ، كما تم تدبير سيارات من قبل المحافظة لنقل المتعلقات الشخصية للأسر الجاري تسكينها.





يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لإزالة المناطق العشوائية داهمة الخطورة وإعادة تسكين قاطنيها بوحدات سكنية مجهزة بالمنقولات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وبناءً على تعليمات محافظ القاهرة، وتحت إشراف المهندسة جيهان عبد المنعم.





من جهة أخرى، عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، اجتماعًا بمقر المنطقة الجنوبية بحضور المهندس مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية واللواء محمد حنفي سكرتير عام محافظة القاهرة لدراسة تفعيل قرار التخصيص ودراسة الاستغلال الاستثماري الأمثل لقطعة أرض أملاك دوله مساحة ٨ر١ مليون متر مربع لإنشاء منطقه صناعية استثمارية.



