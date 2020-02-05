أخبار الرياضة | الكاف يعلن موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا .. رد فعل مسئولي صن داونز بعد وقوعهم أمام الأهلي

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثًا مهمة جاءت كالآتي:









- أسفرت قرعة دور ربع النهائي، لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي سحبت اليوم الأربعاء، عن مواجهات نارية بين الفرق الثمانية المتأهلة لهذا الدور.









- وحول هذه المباراة، علَّق "يوجيش سينج"، مدير نادي صن داونز الجنوب إفريقي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "لا توجد مباراة سهلة في دور الإقصاء هذا العام، حاليا توجد أفضل 8 أندية في هذا الدور منذ فترة طويلة".









- أثار وقوع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى فى مواجهة صن دوانز جنوب الإفريقي فى إطار لقاءات الدور ربع النهائى من منافسات دوري أبطال إفريقيا حالة كبيرة من الترقب لدى مسئولى الفريق الجنوب إفريقي .









- تحدث طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود على قرار طرده خلال مباراة الزمالك الجارية حاليًا، في الدوري المصري الممتاز.









- أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي أجريت اليوم الأربعاء، عن مواجهة قوية بين النادي الأهلي ونظيره صن داونز الجنوب إفريقي.









- يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر المدير الفني للفريق السفر إلى الإمارات مبكرا وقبل مباراة السوبر المصري بوقت كاف لفرض حالة من التركيز والانضباط داخل الصفوف الحمراء.









- أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " موعد نهائى دوري أبطال إفريقيا فى نسخته الحالية على هامش قرعة الدور ربع النهائى والتى أقيمت اليوم بأحد الفنادق الكبري بمدينة 6 أكتوبر .