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أخبار البلد

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة ورياح محملة بالأتربة نهارا

الخميس 06/فبراير/2020 - 09:58 ص
الطقس
الطقس
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نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس الغد مائل للبرودة خلال ساعات النهارا على معظم أنحاء الجمهورية، يصاحبة نشاط للرياح المثيرة للأتربة على بعض المناطق وأمطار خفيفة على البعض الأخر، فيما تكون درجات الحرارة حول المعدل الطبيعي لها في مثل هذا التوقيت من العام.

وتكون حالة الطقس المتوقعة على أنحاء الجمهورية المختلفة، كالتالي:

على القاهرة الكبرى، يكون الطقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ونشاط للرياح، ودرجة الحرارة تسجل 17 للعظمى و12 للصغرى

وعلى الوجه البحري، يكون الطقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، سقوط أمطار متوسطة ونشاط للرياح، ودرجة الحرارة تشجل 16 للعظمى و11 للصغرى

وعلى السواحل الشمالية الغربية، يكون الطقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وتسجل درجات الحرارة 15 للعظمى و13 للصغرى.

وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، يكون الطقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة وتنشط الرياح وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وتسجل درجة الحرارة 18 للعظمى و13 للصغرى.

وعلى جنوب سيناء والغردقة، يكون الطقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، وتسجل درجات الحرارة 23 للعظمى و14 للصغرى

وعلى شمال الصعيد، يكون الطقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وغائم أحيانا وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، وتسجل درجات الحرارة 18 للعظمى و11 للصغرى.

وعلى جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين، يكون الطقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، غائم أحيانا وتنشط الرياح مثيرة للاتربة على مناطق متفرقة، وتسجل درجات الحرارة 25 للعظمى و11 للصغرى.

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