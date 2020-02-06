AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

6 حيل سريعة للحماية من الإصابة بالسرطان

الخميس 06/فبراير/2020 - 11:56 ص
محاربة السرطان
محاربة السرطان
Advertisements
لمياء الياسين
أطعمة عديدة تعد الأغنى بمضادات الأكسدة، ولها دور كبير في محاربة أنواع السرطان المختلفة مثل سرطان الثدى والقولون، إليك أبرزها عليك إدخالها لنظامك الغذائي: 

 1. الطماطم 

الليكوبين صبغة طبيعية موجودة في الطماطم تعطي لونها الأحمر الطبيعي، وقد ثبت أنها تمنع نمو خلايا سرطان الرئة والمعدة والثدي والقولون والبروستاتا والفم.. اصنعى حساء الطماطم أو أضيفى الطماطم إلى السلطة.

 2. الثوم 

يحتوي الثوم على الأليسين، وهو مركب نشط بيولوجيا ولديه القدرة على تحفيز موت خلايا سرطان القولون، أظهرت دراسة أخرى أن الثوم يمكن أن تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا لدى الرجال.

3. الجوز 

وفقًا للمعهد الأمريكي لأبحاث السرطان، تحتوي جميع أنواع المكسرات، خاصة الجوز، على عدة مركبات مثل الإيلاجيتانين والميلاتونين وجاما توكوفيرول التي قد تمنع خطر الإصابة بالسرطان. تناولي حفنة من الجوز يوميًا. 

4. بذور الكتان 

غنية بالألياف والأحماض الدهنية أوميجا 3 التي يمكن أن تساعد في تقليل نمو ورم السرطان. في دراسة أجريت، وتم إعطاء المرضى الذين يعانون من سرطان الثدي 25 جرامًا من الكعك يحتوي على بذور الكتان يوميًا، وأظهرت النتائج أن بذور الكتان لديها القدرة القوية على خفض نمو الورم في مرضى سرطان الثدي، فقط أضيفي بذور الكتان إلى الحبوب أو السلطة أو العصائر.

5. العنب 

يحتوي العنب على مركب أساسي يسمى proanthocyanidin يمكن لريسفيراترول، وهو مركب نباتي موجود في العنب، أن يوقف نمو وتطور السرطان المختلفة ، وفقًا للمعهد الأمريكي لأبحاث السرطان.. تناولى حفنة من العنب كل يوم.

6. الفطر 
يعتبر الفطر من الأطعمة التي يمكن أن تمنع خطر الإصابة بالسرطان، نظرًا لخصائصها المضادة للورم والتأثير المناعي ومضاد الأورام، تستهلك حساء الفطر أو يقلبه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

6 فوائد غير متوقعة للفول الأخضر الحراتي

احمى نفسك من سرطان الثدى بـ 7 حيل غير متوقعة

نوع مهمل من الخضراوات يحمي من سرطان المثانة والقولون

تناول الكرنب يحمي من الإصابة بأمراض خطيرة

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء البريطاني في مواجهة قصة حب روميو المصري والعجوز الإنجليزية

سم قاتل.. ماذا يحدث عند تسخين الخبز على البوتاجاز؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول البيض المسلوق على الريق؟

إحنا الزمالك.. خالد الغندور يدافع عن الفريق عقب تغريدات تركي آل شيخ

حسن شاكوش يتصدر تويتر بسبب أغنية.. صور

لو ابنك بيسنن.. 6 نصائح اتبعيها في هذه المرحلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أسر شهداء الشرطة فى رحلات بالمناطق الأثرية

لكل اسم حكاية.. الجيفتون وأبومنقار.. جمال الطبيعة الساحر في الغردقة

أسعار هيونداي hyundai اليوم في مصر هبوط الأسعار.. صور