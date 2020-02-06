6 حيل سريعة للحماية من الإصابة بالسرطان

أطعمة عديدة تعد الأغنى بمضادات الأكسدة، ولها دور كبير في محاربة أنواع السرطان المختلفة مثل سرطان الثدى والقولون، إليك أبرزها عليك إدخالها لنظامك الغذائي:





1. الطماطم





الليكوبين صبغة طبيعية موجودة في الطماطم تعطي لونها الأحمر الطبيعي، وقد ثبت أنها تمنع نمو خلايا سرطان الرئة والمعدة والثدي والقولون والبروستاتا والفم.. اصنعى حساء الطماطم أو أضيفى الطماطم إلى السلطة.





2. الثوم





يحتوي الثوم على الأليسين، وهو مركب نشط بيولوجيا ولديه القدرة على تحفيز موت خلايا سرطان القولون، أظهرت دراسة أخرى أن الثوم يمكن أن تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا لدى الرجال.





3. الجوز





وفقًا للمعهد الأمريكي لأبحاث السرطان، تحتوي جميع أنواع المكسرات، خاصة الجوز، على عدة مركبات مثل الإيلاجيتانين والميلاتونين وجاما توكوفيرول التي قد تمنع خطر الإصابة بالسرطان. تناولي حفنة من الجوز يوميًا.





4. بذور الكتان





غنية بالألياف والأحماض الدهنية أوميجا 3 التي يمكن أن تساعد في تقليل نمو ورم السرطان. في دراسة أجريت، وتم إعطاء المرضى الذين يعانون من سرطان الثدي 25 جرامًا من الكعك يحتوي على بذور الكتان يوميًا، وأظهرت النتائج أن بذور الكتان لديها القدرة القوية على خفض نمو الورم في مرضى سرطان الثدي، فقط أضيفي بذور الكتان إلى الحبوب أو السلطة أو العصائر.





5. العنب





يحتوي العنب على مركب أساسي يسمى proanthocyanidin يمكن لريسفيراترول، وهو مركب نباتي موجود في العنب، أن يوقف نمو وتطور السرطان المختلفة ، وفقًا للمعهد الأمريكي لأبحاث السرطان.. تناولى حفنة من العنب كل يوم.





6. الفطر