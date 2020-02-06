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أخبار العالم

بعد تبرئته.. ترامب مهاجما أعداءه: لا أحب مدعي التدين

الخميس 06/فبراير/2020 - 06:02 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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شيماء مصطفى
احتفل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بتبرئته من الاتهامات الموجهة إليه، خلال حضوره اليوم الوطني للإفطار والصلاة، بالإعلان عن انتصاره والهجوم على أعدائه.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، شن ترامب، هجوما على رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، والسيناتور الجمهوري ميت رومني الذي أعلن تأييد عزله في مجلس الشيوخ.

وانتقد ترامب أفعال بيلوسي ورومني بدون ذكر اسمهما، قائلا: "لا أحب الناس الذين يستخدمون عقيدتهم كمبرر لفعل ما يعلمون أنه خطأ. ولا أحب الناس الذين يقولون أنني أصلي من أجلك ويقومون بشئ آخر".

كما أكد أنه عانى وأسرته من محنة فظيعة في محاكمة عزله، مشيرا إلى أن معارضيه فعلوا كل ما بوسعهم لتدميره.

وحضر الحفل، عددا من السياسيين كان من بينهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

وكانت بيلوسي قالت ردا على سؤال صحفي إنها كاثوليكية متدينة لا تكره أي إنسان، وتصلي دائما من أجل الرئيس، أما رومني فكان السيناتور الجمهوري الوحيد الذي أيد قرار عزل ترامب نظرا لأنه رأه مذنبا خاصة في إساءة استخدام السلطة، مؤكدا أن إيمانه وتدينه هو الذي قاده إلى هذا القرار.

وأمس الأربعاء، برأ مجلس الشيوخ الأمريكي، ترامب، من تهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس، في ختام محاكمة تاريخيّة سعى من خلالها الديموقراطيّون إلى عزله فيما تكاتف الجمهوريّون، باستثناء رومني لتبرئته.
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