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أخبار العالم

طبيب صيني يكشف مفاجأة صادمة بشأن المتعافين من كورونا

الخميس 06/فبراير/2020 - 07:34 م
تفشي فيروس كورونا
تفشي فيروس كورونا في الصين
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شيماء مصطفى
حذر طبيب صيني من انتكاسة المرضى الذين يتعافون من فيروس كورونا المستجد، الذي أودى بحياة نحو 564 شخصا.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال الطبيب زان تشينجيوان، والذي يعمل في لجنة الصحة بالصين، إن هناك احتمالا بانتكاسة الحالات التي تعافت من فيروس كورونا.

وأضاف أنه من الضروري أن يأخذوا حذرهم ووقايتهم وذلك باستخدام وسائل الحماية الصحية الخاصة بهم.

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وأوضح الدكتور زان أن إنشاء أجسام مضادة ضد الفيروس داخل بعض الأفراد لا تستمر طويلًا، مؤكدا أنه بدون عدد كافٍ منها، يمكن أن يصاب شخص ما بنفس الفيروس أكثر من مرة، وبأعراض مشابهة بمرض السارس أيضا.

لكن خبراء في المملكة المتحدة قالوا إنه لا يوجد دليل يشير إلى أنه من الممكن حدوث انتكاسات.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم، الخميس، تسجيل 564 وفاة و28060 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس "كورونا" المستجد في شتى أنحاء البلاد حتى نهاية يوم أمس، الأربعاء.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أنها تلقت تقارير بتسجيل 3694 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد و73 حالة وفاة جديدة يوم الأربعاء، بواقع 70 حالة وفاة في مقاطعة هوبي ووفاة واحدة في كل من تيانجين وهيلونج جيانج وقويتشو.

وأضافت اللجنة أن 5328 حالة جديدة مشتبها بها سجلت أمس، وأن 3859 مريضا ما زالوا في حالة خطيرة، وقد خرج 1153 شخصا من المستشفى بعد تعافيهم، مشيرة إلى أنه تم تعقب 282813 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين، بينهم 21365 شخصا خرجوا من الملاحظة الطبية أمس.
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