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رياضة

سيد معوض ينشر صورة بصحبة هاني سعيد والمعتصم سالم

الجمعة 07/فبراير/2020 - 12:58 ص
سيد وهانى ومعتصم
سيد وهانى ومعتصم
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محمد بدران

نشر سيد معوض مساعد المدير الفنى لمنتخب مصر صورة جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهر سيد معوض في الصورة بصحبة هانى سعيد لاعب منتخب مصر السابق، والمعتصم سالم لاعب الاسماعيلى السابق، نالت إعجاب متابعيه.

يذكر أن سيد معوض لعب فى النادى الأهلى ومنتخب مصر فى مركز الظهير الأيسر حيث انتقل إلى صفوف النادى الأهلى عائدا من تركيا بعد رحلة احتراف مع نادي طرابزون سبور.

وأعلن سيد معوض الاعتزال رسميا يوم 24 يونيو من سنة 2014، وحصد مع النادى الأهلى العديد من البطولات، وشارك معه فى كأس العالم للأندية عام 2008 و2012 و2013.

ويتولى حاليا سيد معوض منصب مساعد مدرب منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري فى جهاز يضم أحمد أيوب ومحمد بركات وطارق مصطفى وأيمن طاهر.

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😍😍😍@hany.said6 @moatasemsalem

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سيد معوض ينشر صورة بصحبة هاني سعيد والمعتصم سالم
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