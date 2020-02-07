سيد معوض ينشر صورة بصحبة هاني سعيد والمعتصم سالم

نشر سيد معوض مساعد المدير الفنى لمنتخب مصر صورة جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهر سيد معوض في الصورة بصحبة هانى سعيد لاعب منتخب مصر السابق، والمعتصم سالم لاعب الاسماعيلى السابق، نالت إعجاب متابعيه.



يذكر أن سيد معوض لعب فى النادى الأهلى ومنتخب مصر فى مركز الظهير الأيسر حيث انتقل إلى صفوف النادى الأهلى عائدا من تركيا بعد رحلة احتراف مع نادي طرابزون سبور.



وأعلن سيد معوض الاعتزال رسميا يوم 24 يونيو من سنة 2014، وحصد مع النادى الأهلى العديد من البطولات، وشارك معه فى كأس العالم للأندية عام 2008 و2012 و2013.

