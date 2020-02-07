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رياضة

الهروب إلى المجهول.. أين اختفى حمدي النقاز بعد رحيله عن الزمالك؟

الجمعة 07/فبراير/2020 - 03:10 م
حمدي النقاز
حمدي النقاز
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محمد السعيد
67 يوما على رحيل الدولي التونسي حمدي النقاز عن نادي الزمالك، وما زال اللاعب بدون أي ناد حتى الأن، مع إغلاق سوق الانتقالات الشتوية، في معظم الدوريات العربية والأوروبية.
بداية الأزمة:

عقب هزيمة الزمالك أمام مازيمبي بثلاثية نظيفة، في شهر سبتمبر الماضي، أعلن حمدي النقاز فسخ تعاقده مع الزمالك من طرف واحد، بعد عدم حصوله على مستحقاته المالية آخر 4 شهور، حسبما قال اللاعب.

خرج مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وكذب حمدي النقاز بشأن أزمة مستحقاته، وأكد أن اللاعب حصل على كل مستحقاته المالية.


اللجوء إلى الفيفا:

تقدم  حمدي النقاز بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ضد القلعة البيضاء بسبب عدم الحصول على مستحقاته المتأخرة.

من جانبه تقدم نادي الزمالك هو الآخر بشكوى للفيفا ضد اللاعب التونسي للحصول على تعويض، بعد تمرد اللاعب، ورحيله بدون موافقة النادي، ولم يصدر الفيفا قراره حتى الآن بشأن أزمة النقاز.


وجهة حمدي النقاز المقبلة:

تسيطر حالة من الغموض على وجهة حمدي النقاز المقبلة، حيث أصبح اللاعب بلا نادٍ منذ رحيله عن الزمالك، ومع إغلاق الميركاتو الشتوي في معظم الدوريات العربية والأوروبية الكبرى، أصبح اللاعب مضطرا للعب في الدوريات الضعيفة في أوروبا حتى الصيف المقبل، مثل الدوري الروسي أو السويسري أو الكرواتي أو السويدي.
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