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رياضة

مدرب الترجي يرد بقوة على لقاء الزمالك: نحن أبطال أفريقيا

الجمعة 07/فبراير/2020 - 06:44 م
صدى البلد
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نور عادل
علق المدرب المساعد لنادي الترجي التونسي مجدي التراوي على وقوعهم في مواجهة امام نادي الزمالك وذلك عقب قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت في القاهرة الأربعاء الماضي.

وقال مجدي التراوي في تصريحات تداولتها الصحف التونسي اليوم الجمعة إن القرعة اوقعتهم أمام منافس محترم وهو الزمالك، ولكن في النهاية نحن ابطال افريقيا.

واضاف: "الزمالك سيكون منافسا صعبا خلال مواجهتي دوري ابطال افريقيا، وان كل مواجهة منهم ستكون بهدف معين".

يذكر أن الزمالك سيواجه الترجي في ثلاث مناسبات خلال الفترة المقبلة حيث ستكون المواجهة الأولى في السوبر الأفريقي في مباراة ستقام في 14 من الشهر الجاري بالعاصمة القطرية "الدوحة".
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