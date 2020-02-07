مدرب الترجي يرد بقوة على لقاء الزمالك: نحن أبطال أفريقيا

علق المدرب المساعد لنادي الترجي التونسي مجدي التراوي على وقوعهم في مواجهة امام نادي الزمالك وذلك عقب قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت في القاهرة الأربعاء الماضي.





وقال مجدي التراوي في تصريحات تداولتها الصحف التونسي اليوم الجمعة إن القرعة اوقعتهم أمام منافس محترم وهو الزمالك، ولكن في النهاية نحن ابطال افريقيا.





واضاف: "الزمالك سيكون منافسا صعبا خلال مواجهتي دوري ابطال افريقيا، وان كل مواجهة منهم ستكون بهدف معين".



