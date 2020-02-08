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أخبار العالم

متحدث باسم تويتر يكشف تفاصيل جديدة عن عملية اختراق حساب فيسبوك

السبت 08/فبراير/2020 - 04:34 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال متحدث باسم موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن الفريق الأمني للموقع يعمل عن كثب مع إدارة موقع «فيسبوك» لاستعادة السيطرة على حسابه بـ «تويتر» بعد اختراقه من قبل مجموعة قرصنة عالمية. 

وأضاف المتحدث في تصريحات لشبكة «سي.إن.إن» الأمريكية: «نؤكد أن حسابي فيسبوك وماسينجر تعرضا للاختراق قبل غلقهما من قبل الشبكة، ونعمل عن كثب مع فيس بوك لاستعادة السيطرة عليهما».

ومساء أمس، تعرض حساب «فيسبوك» على «تويتر» لاختراق من قبل مجموعة قراصنة إلكترونيين يطلقون على أنفسهم «آور ماين».

ونشرت المجموعة تغريدة بعد اختراق الحساب قالت فيها: «يبدو أنه بالإمكان اختراق حساب فيسبوك ولكن على الأقل فيسبوك أكثر حماية من تويتر».

وسرعان ما تدارك فريق الأمن في «تويتر» لهذا الأمر وقام بمسح التغريدة، ولكن بعد دقائق فقط عادت للظهور.

وأكد متحدث باسم «تويتر» تعرض الحساب للاختراق، وقال في بيان: «بالفعل لقد تم إختراق حسابات مؤكدة، لكن بمجرد إطلاعنا على المشكلة، قمنا بإغلاق الحسابات الخطرة ونحن نعمل عن كثب مع شركائنا في فيسبوك لاستعادته».

وتتكون مجموعة المهكرين من 5 أعضاء سبق لهم أن اخترقوا سابقًا حسابات المشاهير، ولاعبي اتحاد كرة القدم الأمريكي، وكبار المديرين التنفيذيين التقنيين بما في ذلك جاك دورسي الذي تعرض حسابه للاختراق في نوفمبر الماضي من قبل مجموعة مختلفة من المتسللين.

وبدأت المجموعة في عام 2014 بصنع اسم لنفسها من خلال اختراق حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بكبار التكنولوجيا أنفسهم.

تستخدم المجموعة بشكل أساسي قاعدة بيانات خاصة بأسماء المستخدمين ورسائل البريد الإلكتروني وكلمات المرور، ثم تقوم بتوصيلها لتغيير الحسابات عبر منصات وسائط التواصل الاجتماعي للكشف عن المشاهير الذين لا يملكون كلمات مرور قوي.
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