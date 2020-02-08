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أخبار العالم

أمريكا تعرض 11 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن هذين الرجلين

السبت 08/فبراير/2020 - 09:35 ص
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية مكافاة بملايين الدولارات مقابل معلومات حول اثنين من قادة تنظيم القاعدة الإرهابي.

ونشر برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية على حسابه على تويتر، فجر السبت، صورة لسعد بن عاطف العولقي، معلقًا " تعرض الحكومة الأميركية مكافأة تصل إلى 6 ملايين دولار لمن يقدم معلومات تؤدي إلى القبض على العولقي".

وفي تغريدة منفصلة نشر البرنامج أيضًا صورة خالد سعيد باطرفي، عارضًا مكافأة بـ 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى وقوعه في قبضة القوات الأميركية.

كما أوضح أن باطرفي "عضو بارز في منظمة القاعدة في شبه الجزيرة العربية بمحافظة حضرموت في اليمن وعضو سابق في مجلس الشورى للقاعدة في شبه الجزيرة العربية."

تأتي تلك التغريدات بعد إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب رسميا فجر الجمعة مقتل قاسم الريمي "أمير تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية".

وقال في بيان نشره البيت الأبيض إن الولايات المتحدة "أجرت عملية لمكافحة الإرهاب في اليمن نجحت في القضاء على قاسم الريمي، أحد مؤسسي وزعيم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية". وأضاف: "مارس تنظيم القاعدة في جزيرة العرب تحت قيادة الريمي قدرًا هائلًا من العنف ضد المدنيين في اليمن وسعى لتنفيذ والإيعاز بتنفيذ هجمات عديدة ضد الولايات المتحدة وقواتنا".

كما اعتبر أن "موته يزيد القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم القاعدة العالمي ضعفًا، ويقربنا من القضاء على التهديدات التي تشكلها هذه الجماعات على أمننا القومي".

وكانت مصادر قد قالت لقناتي "العربية" و"الحدث" إن طائرة مسيرة أميركية استهدفت نهاية يناير الماضي منزلًا في مديرية "وادعي عبيدة" شرق مدينة مأرب اليمنية، يسكن فيه عناصر من تنظيم "القاعدة"، وقد أدت الغارة لمقتل قاسم الريمي.

أمريكا تعرض 11 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن هذين الرجلين
أمريكا تعرض 11 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن هذين الرجلين
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