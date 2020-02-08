بعد خلافه مع أبيدال.. ميسي يحسم موقفه من الرحيل عن برشلونة

حسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني، موقفه من الرحيل عن ناديه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكانت تقارير أشارت إلى احتمالية رحيل ميسي عن برشلونة بنهاية الموسم الحالي، بعد دخوله مؤخرا في خلاف مع الفرنسي إريك أبيدال المدير الرياضي للنادي الكتالوني.





وذكرت شبكة "سكاي" سبورتس العالمية، أنه وفقا لمصادر مقربة من ليونيل ميسي، فإن النجم الأرجنتيني لا يفكر في مغادرة برشلونة قبل نهاية عقده الممتد حتى 2021.





وأضافت الشبكة، أن ميسي مستعد لمناقشة فكرة تجديد تعاقده، على الرغم من اللاعب ليس في عجلة من أمر، ويفضل أن يكون التجديد على أساسي سنوي.





وكان أبيدال اتهم بعض لاعبي برشلونة، مؤخرا، بالتخاذل والتكاسل في عملهم، مما تسبب في إقالة إرنستو فالفيردي، ليأتي رد ليونيل ميسي عليه عنيفا.

وجاء رد ميسي على أبيدال كالتالي، " أنا بصراحة لا أحب القيام بمثل هذه الأشياء، لكن الكل يجب أن يتحمل مسئوليته وعواقب قراراته، نحن -اللاعبين- نعترف بأخطائنا والجميع يجب أن يفعل، ونحن أيضًا أول من يعترف عندما لم نكن على ما يرام، على الإدارة الرياضية تحمل مسؤولياتها وحينما تتحدث عن لاعبين عليها أن تحدد من هم بعينهم، أعتقد أنه عليك أن تذكر أسماء اللاعبين الذين تقاعسوا في التدريبات أو المباريات".