مايكروسوفت تطلق إصدارا جديدا من متصفح الويب إيدج لأجهزة سيرفيس برو إكس

أطلقت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، عملاق صناعة البرمجيات في العالم، إصدارا جديدا من متصفح الويب الشهير "إيدج" تدعم البنية المعمارية "إيه آر إم 64" على أجهزة "سيرفيس برو إكس" المحمولة.





وتقدم الإصدار الجديد للمتصفح "إيدج 80" تحسينا في التبديل بين ألسنة التصفح وإظهار محتوى الويب وسرعة استعراض الصفحات.





وكانت "مايكروسوفت" قد أطلقت الشهر الماضي، إصدارا جديدا للمتصفح "إيدج" يعتمد على متصفح "كروميوم"، مخصصا لأجهزة الحاسبات المعتمدة على نظامي تشغيل "ويندوز" و"ماك أوه إس".. واشتمل على خاصية مدمجة لمنع التعقب.