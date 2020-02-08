بعد سقوطه بخماسية ..5 أسباب وراء خسارة مصر لقب أمم أفريقيا لكرة الصالات

أخفق منتخب مصر لكرة الصالات فى حصد لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية التى جرت منافساتها فى مدينة العيون المغربية وتلقى خسارة أمام نظيره منتخب المغرب بخمسة اهداف دون رد فى المباراة النهائية التي جمعت بينهما مساء أمس الجمعة.





اللقاء شهد تفوقا كبيرا من جانب المنتخب المغربي على مدار المباراة اضافة الي تصدي حارس فراعنة الصالات إلى العديد من الفرص الخطيرة التى لاحت لأسود الأطلسي وكادت تضاعف من حصيلة الأهداف.





وتأهل منتخب فراعنة الصالات إلى نهائى بطولة أمم إفريقيا بعد التغلب على منتخب ليبيا بنتيجة 5-3 وموزمبيق 3-2 وأمام غينيا بنتيجة 9-0 وضمن التأهل بقيادة هشام صالح الى نهائيات كأس العالم المقرر إقامته فى ليتوانيا العام الجارى.





صدى البلد يسلط الضوء على 5 أسباب ساهمت في إخفاق منتخب فراعنة الصالات في نيل اللقب القاري أمام أسود الأطلسي.





أرضية الملعب

عانى منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة هشام صالح من أرضية الملعب الذى استضاف نهائى أمم إفريقيا وتسبب فى عدم قدرة لاعبى فراعنة الصالات على خوض اللقاء بأريحية نظرا لسوء حالة الأرضية ورشها بالمياه.





الجهاز الفنى لمنتخب مصر لكرة الصالات اشتكى للجنة المنظمة للبطولة من سوء حالة أرضية الملعب واعترض على ذلك إلا أنه استجاب الى محاولات المسئولين من الاتحاد الإفريقي عن البطولة بخوض المباراة النهائية حفاظا على إسم مصر فى الأوساط الرياضية.





لاعبو منتخب المغرب كان لديهم علم بحالة أرضية الملعب السيئة واستعدوا جيدا عبر إرتداء أحذية بها مادة خاصة لمواجهة رش أرضية الملعب ما جعل عناصر أسود الأطلسي تظهر بشكل جيد فى اللقاء وتسجيل خماسية نظيفة فى ظل معاناة فراعنة الصالات من سوء حالة الملعب.





أزمة منع الجماهير المصرية

نشبت أزمة قبل مباراة منتخب مصر لكرة الصالات، بقيادة هشام صالح، أمام منتخب المغرب وجاء ذلك، عقب رفض المسئولين عن تنظيم نهائى أمم إفريقيا لكرة الصالات، دخول الجماهير المصرية إلى ملعب المباراة، لمؤازرة فراعنة الصالات فى المدرجات؛ بحجة عدم وجود أماكن فى المدرجات، وتم إخطار الجهاز الفني للمنتخب المصري على هامش الاجتماع الفني للقاء.





الجهاز الفني للمنتخب المصري، رفض عدم تواجد الجماهير المصرية فى مدرجات ملعب مباراة النهائي، وطالب بتخصيص تذاكر للجماهير المصرية، وقوبل طلبهم بالرفض، بداعي عدم وجود تذاكر ونفاذها.





توقيت النهائي

تأهل منتخب فراعنة الصالات إلى نهائى بطولة أمم إفريقيا بعد التغلب على منتخب ليبيا بنتيجة 5-3 وموزمبيق 3-2 وأمام غينيا بنتيجة 9-0 وضمن التأهل بقيادة هشام صالح الى نهائيات كأس العالم المقرر إقامته فى ليتوانيا العام الجارى.





منتخب فراعنة الصالات واجه أزمة خوض مباراة النهائى فى توقيت يختلف عن اللقاءات الثلاث فى البطولة الإفريقية حيث إلتقى غينيا وموزمبيق وليبيا فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا فى حين التقى منتخب المغرب فى نهائى البطولة الإفريقية فى تمام الساعة العاشرة الأمر الذى تأثر به لاعبو فراعنة الصالات وظهروا خلاله بشكل ومستوى أداء اختلف تماما عن مبارياته فى البطولة القارية.









ضمان التأهل للمونديال

منتخب فراعنة الصالات بقيادة هشام صالح نجح فى التأهل إلى نهائيات مونديال ليتوانيا المقرر إقامته خلال العام الجاري عقب تحقيقه الفوز على نظيره منتخب ليبيا بنتيجة 5-3 فى نصف نهائى البطولة الأفريقية.





ضمان منتخب فراعنة الصالات إلى نهائيات مونديال ليتوانيا لكرة الصالات أحدث حالة من التراخي بين صفوف لاعبي المنتخب ما ساهم فى الظهور ضعيف المستوى أمام أسود الأطلسي ولم تنجح عناصر الفراعنة فى تسجيل هدف وتهديد شباك مرمى الحارس المغربي على مدار مجريات اللقاء.





الأرض والجمهور

دوما ما تلعب الأرض دورا كبيرا إلى جانب المنتخب المضيف ونجح منتخب المغرب فى إستغلال عامل اللعب عبر أراضيه وعلى ملعبه وخوض النهائى بأريحية كبيرة فى ظل التواجد الجماهيرى الذى ساهم فى مؤازرة منتخب بلاده ورفع الروح المعنوية خلال المباراة.



